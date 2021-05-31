60% россиян одобрили физическое наказание детей

По мнению президента группы компаний "Михайлов и Партнеры" Марианны Максимовской
, наиболее важной целью проведения опросов такого плана должно стать ускорение принятия закона о борьбе с домашним насилием. "Также очень важно, чтобы было более четкое понимание у людей, куда идти в том случае, если что-то происходит дома или в другой семье ты видишь что-то ужасное. Было бы, наверно, очень здорово, если бы мы могли помочь этим процессам более четко сформироваться в стране и умах всех россиян", - заключила она.