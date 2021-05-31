60% россиян одобрили физическое наказание детей

Физическое наказание для детей в определенных ситуациях считают правомерным порядка 60% россиян. Об этом сообщила в понедельник социолог, генеральный директор "Михайлов и партнеры. Аналитика" Людмила Горюнова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации и обсуждению результатов опроса "Воспитание и наказание: взгляд поколений", проведенного ко Дню защиты детей.

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"Около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях. Чаще всего, конечно, называли различные делинквентные случаи - это [наказание] за наркотики, воровство, алкоголь. Но в том числе звучали варианты "за хамство, неуважение". <...> Есть даже позиции "за невыполнение домашних обязанностей", - сказала она.

При этом только 36% респондентов считают, что нельзя наказывать детей ни в какой ситуации. Более 50% респондентов старшего поколения отметили, что видят отрицательные последствия физического наказания детей: они становятся агрессивнее, срываются на младших братьях и сестрах.

Среди опрошенных россиян 61% ответили, что их регулярно наказывали в детстве.

"Исходя из этого мы можем сделать вывод, что двое из трех детей подвергаются физическому наказанию в достаточной степени регулярности. Причем, в принципе, четверть опрошенных сказали, что это было либо периодически, либо часто", - отметила Горюнова.

Исследование было проведено агентством "Михайлов и партнеры" в рамках социологического проекта "Мы считаем" среди 1600 человек в возрасте от 14 до 55 лет во всех регионах России.