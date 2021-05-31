Норма на алкоголь: в России захотели ограничить продажу спиртного

РИА Новости

«Есть определенные нормы, которые выстроены глобальным медицинским сообществом. Всемирной организацией здравоохранения, например. У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год», — сказал URA.RU Хамзаев.

«Да, это, конечно, кому-то покажется нелогичным, но попробуйте пять литров по стопкам разлить и посмотреть, хватит вам этого в год или нет. Я считаю, что это нормальная мера, если ты сторонник потребления алкоголя. Но это уже перспектива, о которой надо говорить, к которой надо двигаться», — объяснил член ОП РФ.

Также нужны меры, которые позволят значительно сократить число контрафактного алкоголя, уверен Хамзаев.

«Специализированные магазины [для продажи алкоголя], вывод алкоголя из жилых многоквартирных секторов, так называемых спальных районов. Я сторонник вывода алкоголя из населенных пунктов, как это в ряде стран сделано на сегодняшний день. Потом, я выступаю за полную государственную монополию продажи алкоголя. Если не оптом, то хотя бы в розницу. Это нам даст возможность ликвидировать контрафактный рынок», — отметил член ОП РФ.

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложил запретить продажу самогонных аппаратов в целях борьбы с нелегальным алкоголем. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива изложена в докладе на имя главы государства о состоянии российского рынка подакцизных товаров. В нём отмечается, что зачастую произведённый кустарно самогон предназначен не для личных нужд, а на продажу. Качество такой продукции никак не контролируется, показатели вредных веществ в ней значительно превышают установленные нормы.

Необходимо жёсткое регулирование продажи самогонных аппаратов, — говорится в докладе.

В тексте указывается, что в 2020 году число поисковых запросов на покупку самогонных аппаратов возросло на треть. Особенно интересуются этими устройствами жители Воронежской, Липецкой и Тульской областей, а также Хакасии, Чукотки, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В качестве причин, по которым в обществе растёт спрос на самогонные аппараты, авторы доклада указали значительное сокращение магазинов, имеющих лицензии на розничную торговлю алкоголем, и ужесточение требований к точкам продаж.

Минфине предложили установить минимальные розничные цены (МРЦ) на все спиртные напитки в России. Ранее с этой же инициативой в министерство обращались предприниматели. Окончательное решение будут принимать на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Об этом сообщило «РИА Новости». Сейчас в рознице минимальные цены установлены на алкогольные напитки с содержанием спирта свыше 28%, в том числе водку, коньяк, игристые вина и шампанское. МРЦ используют как инструмент борьбы с дешёвым контрафактным алкоголем на рынке.

Как сообщили в Минфине, ранее с просьбами ввести МРЦ на весь алкоголь не раз обращалось бизнес-сообщество. Использование этого инструмента регламентируется Договором ЕАЭС, поэтому ещё в начале года Министерство направило предложения по изменению документа в Евразийскую экономическую комиссию

«В настоящее время проект изменений в Договоре проходит согласование на площадке ЕЭК. Решений пока нет», — сообщили в Минфине.

В то же время ведомство подчеркнуло, что даже если предложение примут, каждая страна ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения) сама будет решать, вводить МРЦ на весь алкоголь или нет. Поправки устанавливают лишь право, а не обязанность использовать данный механизм регулирования.

Идею ввести минимальные розничные цены на всё спиртное поддержали в Союзе российских пивоваров. Инструмент позволит продавать литр кегового пива по 85 рублей, в стеклянной таре — по 110 рублей, а в заводской ПЭТ-упаковке — по 90 рублей. В Союзе виноградарей и виноделов тоже поддержали идею, указав, что МРЦ уже используется для шампанского и было бы логично ввести минимальные цены и на другую винную продукцию.

В то же время инициативу раскритиковали транснациональные корпорации. В частности, в AB InBev Efes (бренды Bud, Stella Artois, «Клинское», «Сибирская корона» и др.) уверены, что механизм МРЦ только навредит производителям и потребителям пива, тогда как доля контрафакта не снизится, а возрастёт.

В России 1 апреля 2021 года начался эксперимент по маркировке пива, изготавливаемых на его основе напитков, а также отдельных видов слабоалкогольных напитков, в том числе сидра и пуаре. Он должен продлиться до конца лета 2022 года. Эксперимент предложили провести в ноябре 2020-го после соответствующего поручения президента Владимира Путина . Инициатором задумки выступил Минпромторг . Как отмечали в министерстве, маркировка продукции должна оградить россиян от контрафактных слабоалкогольных напитков.

Продажи алкоголя в России в 2020 году выросли на 6,1%. Годом ранее показатель составлял 4,2%, свидетельствуют результаты исследования компании NielsenIQ.

За тот же период рост продаж продуктов снизился на 0,8 п. п. и составил 3,5%, а продажи непродовольственных товаров усилили спад до 3% против 2,2% в 2019 году, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков. Тенденцию на рынке подтверждает статистика Росалкогольрегулирования (РАР), которая учитывает продажи спиртного не только в магазинах, но и в ресторанах общественного питания.

За год продажи пива выросли на 4,4%, а пивных напитков — на 2,8%. Производители подтверждают эти данные. В частности, у компании «Балтика» продажи за 2020 год увеличились на 9%, рассказал газете её президент Денис Шерстенников

Спрос на слабоалкогольные напитки, в частности сидр и медовуху, увеличился на 10,7% против падения годом ранее, уточнил «Коммерсантъ». Продажи джина выросли в полтора раза (на 57%), рома — на 21,6%, а фруктовых вин — на 17%. Спрос на винные напитки с содержанием вина менее 50% и различными добавками упал на треть.

Россияне стали не только чаще покупать алкоголь в розничных магазинах, но и заинтересовались приобретением спиртных напитков в интернете, свидетельствуют данные Минпромторга. В ведомстве активно выступают за формирование цивилизованного рынка онлайн-торговли алкоголем в России.

В конце августа 2020 года стало известно, что жители России стали тратить меньше денег в алкомаркетах. Средний чек за восемь месяцев упал на 14% и достиг 447 рублей. При этом в начале весны россияне, напротив, активно закупались спиртным.

Самыми пьющими регионами России в 2020 году признаны Коми, Чукотка, Удмуртия, Сахалинская и Магаданская области. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования проекта «Трезвая Россия».

В пятерку самых трезвых субъектов страны вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Москва оказалась на 13-м месте рейтинга самых трезвых регионов, Санкт-Петербург — на 16-м.

«Алкоголь — одна из самых недооцененных проблем в мире. Важно подчеркнуть масштабность и значение негативных последствий, вызванных злоупотреблением алкогольной продукции, с точки зрения демографии, здравоохранения, экономики и национальной безопасности», — отметил руководитель организации Султан Хамзаев.

При составлении ранжированного списка эксперты основывались на шести показателях. Речь идет о числе умерших от отравления алкоголем; численности больных, состоящих на учете с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз»; числе преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения; региональном объеме проданного алкоголя в литрах чистого спирта; числе правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртосодержащих напитков; ограничениях на продажу алкоголя в каждом конкретном регионе.

Самым популярным алкогольным напитком, по данным «Трезвой России», среди россиян стало пиво. Так, за год граждане выпивают 8,5 миллиарда литров. На втором месте оказалась водка, ее годовой оборот составил миллиард литров.