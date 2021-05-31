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"Кино в России умерло": Соседов нашел недостатки в отечественных фильмах

Лера Букина
29 минут назад
Современный кинематограф разлагается, а плохое кино снимают, чтобы «отмыть деньги». Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик и шоумен Сергей Соседов.
"Кино в России умерло": Соседов нашел недостатки в отечественных фильмах
Фото: ТАССТАСС
Речь идет как о России, так и Голливуде, отмечает он.
«Всё очень просто. Зритель смотрит то, что ему предлагается смотреть. Кино в России умерло, так и напишите. В России кинематографа сегодня нет. <...> Это непрофессионально, везде компьютерная графика, реплики актёров читаются по-школярски. Мы в школах лучше читали, с большим выражением», — подчеркнул Соседов.
Критик считает, что Голливуд давно стал «жвачкой», которая существует только за счет желания людей в холодную пору провести время в кино.
Как заявил шоумен, зрители привыкли смотреть то, что им показывают, и слушать то, что им предлагают.
Соседов также сделал акцент на том, что съемка фильмов стала «непрофессиональной и позорной». Он привел в пример фильм «Лёд» Олега Трофима. Критик считает, что в данной киноленте нет ничего профессионального. В ней плохо все - «от сценария до актёрской игры», указывает он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Соседов назвал карьеру «через постель» взаимовыгодной.
Общество,Олег Трофим,Сергей Соседов,Россия,
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