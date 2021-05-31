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Медведев назвал дискриминацией ситуацию с наценкой на заказ такси с детским креслом

ТАСС
17 минут назад
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев назвал дискриминацией ситуацию, когда тариф на поездку в такси с детским креслом оказывается дороже, чем обычная поездка.
Медведев назвал дискриминацией ситуацию с такси для детей
Фото: ТАССТАСС
"Дискриминация на самом деле, это правда", - сказал он, комментируя подобные примеры, которые ему привели в понедельник на форуме "Большой семейный совет".
По словам руководителя Центра социально-культурного развития поддержки семьи и молодежи в Перове Татьяны Яковлевой, сейчас недостаточно машин такси в России оборудовано детскими креслами.
"Когда такая машина появляется и есть возможность ее заказать, то с родителей взимается дополнительная плата за услугу детского удерживающего устройства, что, на мой взгляд, является необоснованным, скажем так, налогом на детей и дискриминацией. Плата, взимаемая с ребенка, не должна превышать оплаты проезда в такси взрослого", - сказала она, добавив, что предлагает запретить взимать плату за услугу "детское кресло".
В свою очередь, председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая в ходе форума лично проверила стоимость заказа такси по Москве с детским креслом и без него.
"Сейчас мы посмотрели, что такси отсюда до Некрасовки стоит 600 рублей, если с ребенком, а без ребенка - 420 рублей. Ну, собственно говоря, вот то, о чем мы говорили", - подчеркнула она.
Общество,Дмитрий Медведев,Единая Россия,
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