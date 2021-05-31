Медведев назвал дискриминацией ситуацию с такси для детей

"Дискриминация на самом деле, это правда", - сказал он, комментируя подобные примеры, которые ему привели в понедельник на форуме "Большой семейный совет".
"Когда такая машина появляется и есть возможность ее заказать, то с родителей взимается дополнительная плата за услугу детского удерживающего устройства, что, на мой взгляд, является необоснованным, скажем так, налогом на детей и дискриминацией. Плата, взимаемая с ребенка, не должна превышать оплаты проезда в такси взрослого", - сказала она, добавив, что предлагает запретить взимать плату за услугу "детское кресло".
"Сейчас мы посмотрели, что такси отсюда до Некрасовки стоит 600 рублей, если с ребенком, а без ребенка - 420 рублей. Ну, собственно говоря, вот то, о чем мы говорили", - подчеркнула она.