Не оправдал себя: ЕГЭ предложили альтернативу

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) является хорошей альтернативой ЕГЭ для тех, кому не нужно высшее образование. Такого мнения придерживаются некоторые учителя, передает РИА Новости.

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Напомним, что в 2021 году учащиеся 11-х классов, которые не планируют поступление в вузы, могли выбрать сдачу ГВЭ вместо ЕГЭ, который легче и меньше по объему.

Как заявляют в Рособрнадзоре , данная мера является временной. Ее приняли на фоне пандемии коронавируса.

ГВЭ не является нововведением, но раньше он был массовым. Такую форму аттестации применяли для выпускников с особенностями здоровья, подростков, отбывающих наказание, а также учащихся закрытых образовательных учреждений.

На ГВЭ по русскому языку ранее ученики писали сочинение, однако для общеобразовательных школ формат был изменен. Сейчас это сокращенный ЕГЭ.

Еще одной особенностью текущего года является отказ от ЕГЭ по математике базового уровня: лишь профильный или ГВЭ.

Ключевым аргументом в пользу отмены ЕГЭ является способность справляться лишь с типовыми тестами, вместо накапливания знаний.

«Хорошо, когда есть альтернатива ЕГЭ. Но лучше всего традиционный экзамен в устной или письменной форме, как было раньше. Сейчас детей с начальной школы просто натаскивают на тесты — они учатся угадывать, не развивая мышление. В вузах приемная комиссия не видит, способен ли ребенок выразить мысль», — заявил учитель истории из Курганской области Владимир Кочеулов.