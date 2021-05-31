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Выезд Плющенко на лед своей академии на Porsche сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Выезд двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на лед своей академии на Porsche высмеяли в сети. Видео появилось в Instagram спортсмена.
В ролике Плющенко проезжает несколько десятков метров на зеленом автомобиле. При этом на льду можно заметить еще одну машину. В комментариях подписчики назвали бессмысленным поступок тренера.
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