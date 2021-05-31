Богачам там не место: кому не подойдут отели в Абхазии

Проблема российских туристов, которым не понравился отдых в Абхазии , в изначально завышенных ожиданиях. Эта страна не для тех, у кого в кошельке много денег, заявила в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» путешественница из России.

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Она отметила, что отпуск в Абхазии ей лично очень нравится, и она против «злых ухмылок и пересудов о том, что там нельзя отдыхать».

«Почему же так происходит, что одни остаются в восторге от этой страны и отдыхе на ее территории, а другие зарекаются туда ездить? А происходит это по одной причине - Абхазия не оправдывает их ожиданий», - уверена девушка.

Блогер отметила, что в Абхазии нет кучи развлечений, кафе, ресторанов и забитых народом набережных, а в поселках можно увидеть бродящую корову.

«Эта страна не для тех, у кого в кошельке много денег и они не знают, куда их потратить. Но там есть чистое море, удивительная по своей красоте природа, лимоны, которые в любой момент могут упасть на вас с ветки, и тот неповторимый колорит, который вы не найдете на российской территории», - подчеркнула девушка.

Она выразила уверенность, что Абхазия понравится тем, кто любит море, сосны, альпийские луга и не готов тратить на это все большие суммы.