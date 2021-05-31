Пока вы спали: ОСАГО подорожает на треть из-за пострадавших

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ОСАГО вырастет на треть из-за пострадавших

Увеличение лимита выплат до 2 млн рублей и отказ от коэффициентов мощности и региона, а также учета износа авто при оплате ущерба деньгами, предложенные в рамках реформы ОСАГО, могут привести к росту тарифов минимум на треть. Об этом пишет «Коммерсант».

Эксперты напомнили, что сейчас половина автомобилей в стране старше десяти лет и это дает компаниям право снижать выплаты при учете износа на 30–50%. Отказ от этого приведет к неизбежному росту тарифов.

Фитнес поднимется в цене

Ассоциация операторов фитнес-индустрии России прогнозирует рост цен на абонементы на 7–10%. Это связано с увеличившимися в этом году издержками на обслуживание клубов, в том числе выплатами кредитов, которые были взяты во время локдауна, сообщает «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты уверены, что повышение цен на абонементы будет более значительным и составит 25–30% из-за изменившейся структуры продаж.

Банки ужесточили условия по ипотеке

По итогам мая текущего года семь ведущих банков России повысили ставки по ипотеке. Теперь в среднем они составляют 8,11% годовых на новостройки и 8,35% на вторичное жилье. Об этом со ссылкой на анализ конкурентной среды на рынке ипотеки, подготовленный институтом развития «Дом.РФ», пишет «Коммерсант».

В банках повышение стоимости ипотеки связывают с ростом ключевой ставки. Эксперты уверены, что повышение ставок вряд ли заметно отразится на спросе и этот тренд, скорее всего, продолжится и в июне.

Названы российские регионы-лидеры по уровню зарплат

Согласно исследованию Фонда развития гражданского общества , самую высокую среднюю зарплату получают жители Чукотки — 124,3 тысячи рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе она составляет около 109,6 тысячи рублей в месяц, в Москве - 104,4 тысячи рублей, пишет газета «Известия».

При этом особенностью исследования стало уменьшение индекса социального благополучия населения. У лидера рейтинга он упал с 5,4 до 5,1, у всех остальных регионов также сократился на 0,03 пункта.

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