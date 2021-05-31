Главным изменением специалисты назвали расширенный объем информационной системы — теперь в VIS будут храниться данные о краткосрочных и долгосрочных визах, а также о ВНЖ, так как эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне.

Кроме того, для подачи заявления на шенгенскую визу россиянам потребуется цифровая фотография, в дополнение к бумажной. В системе VIS будет храниться информация с биографическими данными гражданина, взятая из его заграничного паспорта или другого документа.

Отмечалось, что правила сдачи дактилоскопии изменились — согласно новым правилам, отпечатки пальцев потребуется предоставить детям, начиная с 6-летнего возраста. Граждане старше 75 лет освобождаются от данной процедуры.

По оценке экспертов, новые правила вступят в 2022 году. Тем не менее на данный момент многие страны ЕС приостановили выдачу виз россиянам из-за пандемии.