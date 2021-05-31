Краснокнижный медведь испугал жителей Подмосковья

Жители деревни Муханово Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья испугались бурого медведя и обратились в полицию. Выяснилось, что зверь занесен в Красную книгу Московской области, сообщает «Московский комсомолец».
Медведь начал заходить в огороды жителей и переворачивать столы и бочки. В результате одна из дачниц написала заявление в полицию.
Как рассказал егерь местного охотохозяйства Николай Чистотин, медведь бродит по посадскому лесу уже неделю, из-за этого местные грибники перестали ходить в лес. По его словам, обращаться в полицию бессмысленно, как и к охотникам, поскольку этот зверь занесен в Красную книгу Московской области и находится под охраной.
«Сейчас лето, растительной пищи много, медведь не агрессивен, а осенью, когда ягоды на болотах закончатся, он вернётся туда, откуда пришел, в Ярославскую или Тверскую область», — заверил Чистотин.
Ранее в мае жителя подмосковных Химок напугала крыса, вылезшая из унитаза. По его словам, он проснулся от шороха в туалете, после чего ему удалось запечатлеть на видео, как грызун вылезает и спустя несколько секунд вновь скрывается в канализации.