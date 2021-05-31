Краснокнижный медведь испугал жителей Подмосковья

Медведь начал заходить в огороды жителей и переворачивать столы и бочки. В результате одна из дачниц написала заявление в полицию.

Как рассказал егерь местного охотохозяйства Николай Чистотин, медведь бродит по посадскому лесу уже неделю, из-за этого местные грибники перестали ходить в лес. По его словам, обращаться в полицию бессмысленно, как и к охотникам, поскольку этот зверь занесен в Красную книгу Московской области и находится под охраной.