«В ваших детях бесы»: как россияне попадают в секты

Екатеринбурге суд отправил на принудительное лечение руководителей секты «Ученики Христовы». Эти люди, называвшие себя Фамарью и Апостолом Петром, считали, что исполняют постулаты Ветхого Завета. Их духовная практика закончилась жестоким убийством девятилетнего мальчика, после чего Фамарь и Апостол пустились в бега. Такие случаи, к сожалению, не редкость в России : так, в канун 2021 года успешный московский бизнесмен, попавший в сети сектантов, буквально выгнал на улицу жену с тремя маленькими детьми. Предпринимателю срочно понадобилось продать жилье, чтобы пожертвовать деньги на коровий приют. Сектанты убедили его, что такова воля божья. Как и почему россияне становятся жертвами сектантов разных течений, изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Фото: Кадр: телесериал «Секта» Кадр: телесериал «Секта»

Предупреждение:

Среди героев этой статьи есть люди, которые были отправлены на принудительное лечение в связи с установленными психиатрическими диагнозами, а также несовершеннолетние. В соответствии с законом «Лента.ру» изменила их имена.

Иван Кузнецов — известный специалист по медицинской технике, 20 лет отработавший в клиниках Германии Швейцарии и попавший в секту. Чтобы примкнуть к «Ученикам Христовым», Кузнецов вернулся в Россию из Европы, а затем... убил семилетнего сына Давида.

Тело мальчика нашли в Екатеринбурге поздно вечером 27 ноября 2019 года — оно было закопано в Юго-Западном лесопарке, неподалеку от главной аллеи, в вывороте старого дуба. Как установило следствие, Давида пороли розгами, а чтобы он не кричал, в рот засунули кляп — его же футболку. Засунули полностью, и мальчик задохнулся.

После убийства сына Иван Кузнецов бросил жену и уехал в Уфу со старшим сыном и с другими сектантами. Когда его жена попыталась найти их, он грубо прервал с ней всякое общение. На нужды секты Иван Кузнецов передал без малого 100 тысяч евро — стоимость проданных в Швейцарии квартиры и имущества.

В секте его называли Апостолом Петром и считали правой рукой Фамари, создательницы секты. Она ассоциировала себя с дочерью царя Давида из Ветхого Завета, прародителя Спасителя: по Ветхому Завету — грядущего мессии, по Новому Завету — Иисуса Христа

...Виктор Дружич, успешный московский предприниматель, выгнал из дома жену Евгению перед новым 2021 годом. Как и Иван Кузнецов, он попал в сети секты. Жену Виктор выгнал вместе с тремя детьми, младшей девочке Лизе едва исполнился год.

Спустя две недели Дружич выписал из квартиры детей и выписался из нее сам

А еще спустя две недели он написал на жену донос в органы опеки и попечительства: она якобы нарушает права детей, отставив их без регистрации. Теперь Евгения не получает даже небольшого пособия как многодетная мать, 12 тысяч рублей ей перестали выплачивать на том основании, что ее дети — бомжи.

Жена разозлила Виктора — упрекала его за то, как он распоряжается деньгами. А деньги ему были очень нужны на машину для секты, куда он попал много лет назад. А еще ему надо было купить землю, чтобы секта построила собственную ферму. Речь шла о нескольких десятках миллионов рублей: найти их Виктору поручил бог.

«Носитель божественных качеств»

Анна Борисова родилась в сентябре 1985 года в Витебске . Когда ей исполнилось 16 лет, она познакомилась с 22-летним специалистом по рентгенотехнике Иваном Кузнецовым из Алтайского края . Вскоре между ними вспыхнул роман, а в 2004 году девушка переехала к нему в Германию, там сыграли свадьбу. Летом 2015 года у них родился первенец — сын Даниэль.

Иван был отличным специалистом, одним из лучших наладчиков в мире, пользовался авторитетом и неплохо зарабатывал.

В 2009 году его переманили в крупный европейский концерн, и семья переехала в Швейцарию, в город Шлирен под Цюрихом

Там же 1 июля 2010 года у них родился сын, которого назвали Давидом. Зарплата Ивана позволяла жить безбедно. При этом он имел двойное гражданство — РФ и ФРГ, а вот Анна так и оставалась гражданкой Белоруссии , получала вид на жительство как жена гражданина Германии, ценного работника. Позже, уже в России, это сыграет важную роль в ее жизни.

В ходе следствия выяснится, что отец Ивана, Александр Кузнецов , был адептом «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация), из-за чего в семье произошел разлад, и родные много лет не разговаривали. Это тяготило сына, и в 2016 году он возобновил общение с отцом.

В 2017 году Анна нашла в сети некую Фамарь — уроженку Уфы Земфиру Гафурову 1971 года рождения, вещавшую о том, что современное христианство — ересь, а верить можно только постулатам Ветхого Завета. Себя она считала единственной праведной христианкой на свете.

Появление Кузнецова среди адептов секты, которую она называла «Ученики Христовы», Гафурова восприняла как божий знак и вскоре нарекла Ивана Апостолом Петром. А попутно просила его помочь деньгами.

«Из глаз ваших детей выглядывают демонята»

Земфира Гафурова полностью отрицала все светские ценности: любую работу, любые развлечения, просмотр телевизора и кино, чтение книг, кроме Ветхого Завета. Она запрещала есть сладкое, так как это — путь демонов, и требовала всех детей регулярно наказывать розгами, чтобы изгонять демонов.

Гафурова-Фамарь утверждала: школы и детские сады посещать не следует — никакие знания не нужны, все необходимое есть в Ветхом Завете. Ну, а если там чего-то нет, оно христианину и не нужно. Поэтому между собой участники секты разговаривали только при необходимости и на бытовые темы.

Фамарь пресекала любые обсуждения, не касающиеся их группы, говоря, что это все мирское и ненужное

О своем прошлом сектантам нельзя было вспоминать и думать. Еще один запрет для них касался общения с родственниками и использования мобильных телефонов.

В секте нельзя было иметь своих мыслей, желаний и мнений, проявлять жалость и общаться с людьми, не входящими в группу. Нарушение расценивалось как бунт против бога. А еще Фамарь утверждала, что зарабатывать не надо: если вести себя правильно, то господь сам пошлет деньги своим верным ученикам.

В результате относительно светский Иван Кузнецов, специалист высокой категории, в 2017 году уволился с престижной работы, продал все имущество и вместе с семьей прилетел из Цюриха в Уфу — ради того, чтобы примкнуть к секте Гафуровой.

«Учеников Христовых» на тот момент было всего 15

Никто из них не работал: сектанты ходили по улицам и проповедовали, призывая людей покаяться, отказаться от икон и обрести единственно правильную веру. Из-за этого они постоянно оказывались в центре скандалов и несколько раз были биты, но это их не остановило.

Тем более что за все платил Апостол Петр: Иван Кузнецов принес Гафуровой больше 100 тысяч евро, оплачивал переезды из города в город, аренду квартир, где жили «Ученики Христовы», и даже интернет.

По данным следствия, чтобы дети были верующими и чтобы «изгнать из них бесят», Фамарь требовала пороть их каждую неделю — причем розгами, как написано в Библии. Но поскольку «Ученики Христовы» жили в арендованных квартирах в многоэтажках, соседи могли пожаловаться на крики избиваемых детей, поэтому перед экзекуциями сектанты затыкали детям рты и связывали их.

Как вспоминают свидетели, кроме двух сыновей Гафуровой в секте было еще четверо детей. Их пороли розгами по меньшей мере дважды в неделю, причем было неважно, провинились они в чем-то или нет.

«Она осталась рядом с телом»

К ноябрю 2019 года деньги у «Учеников Христовых» стали иссякать. К тому времени Кузнецовы состояли в секте уже три года, оплачивая переезды и аренду жилья со счета Ивана. Проблемы с финансами объяснялись легко: за это время сектанты сменили 50 городов, следуя туда, куда их устами Гафуровой якобы вел господь.

Во всех этих городах сектанты ничего не смотрели — только жили в квартирах. В любое время дня и ночи они обязаны были по первому сигналу подключаться к интернету и слушать проповеди и восславляющие бога песни, которые могла петь только Фамарь. Но Гафурова все больше тяготилась тем, что денег на счету Кузнецова становится меньше.

Она все больше раздражалась на его сына Давида и требовала сильнее его наказывать.

Из материалов уголовного дела — обстоятельства смерти Давида Кузнецова

«5 ноября 2019 года около 14:00 Гафурова приказала Ивану Кузнецову наказать Давида за то, что он посмел смеяться. Иван увел Давида в комнату, а Анна осталась на кухне читать Евангелие. Когда Давид начал кричать, Анна попыталась пройти в комнату, но Гафурова встала у нее на дороге и сказала: "Даже не думай!".

Спустя несколько минут Апостол Петр (Иван Кузнецов) позвал Фамарь по имени, и та пошла в спальню, а Анна кинулась за ней. Через открытую дверь она увидела, что супруг трясет лежащего на кровати Давида, а тот не подает признаков жизни. Муж поднял глаза на Гафурову и сказал: "Я же не виноват?". Та ответила: "Ты не виноват, это бог забрал его дыхание".

Затем Гафурова вышла в другую комнату и сказала всем находящимся в ней членам секты: "Давид был одержим демонятами, и дьявол забрал его дыхание". Но сказала это так, чтобы Кузнецовы не слышали. Скорую помощь и полицию она вызывать запретила, так как все находящиеся в квартире — люди не этого мира, чтобы обращаться в какие-то службы.

Примерно через час Гафурова сказала: "Мне бог открыл, что я отмолю Давида, всем выйти вон". Сама Гафурова осталась рядом с телом, что она там делала, никто не видел».

Фамарь пыталась отмолить Давида больше суток, но дыхание к мальчику так и не вернулось, хотя все находящиеся в квартире были убеждены, что она сможет это сделать.

Вечером следующего дня Гафурова приказала Анне и Ивану Кузнецовым пойти в лес и выкопать могилу, что они и сделали

Затем тело Давида погрузили в чемодан, с которым семья прилетела из Цюриха, отнесли к могиле и закопали. Его заграничный паспорт и свидетельство о рождении супруги разрезали ножницами и спустили в унитаз. А 9 ноября всех сектантов задержали. Среди них была женщина из Белоруссии, которая вместе с детьми сбежала из дома.

Каким-то образом ее мужу стало известно, что она находится в Екатеринбурге: он прилетел в этот город, нашел детей и обратился в полицию. После проверки документов сбежавшую жену и детей вернули мужу (выяснилось, что женщина с 2013 года страдает шизофренией), остальных сектантов отпустили.

А Анну Кузнецову оставили в полиции, так как она, гражданка Белоруссии, несколько лет проживала в России без регистрации

Суд принял решение депортировать Анну на родину, в Витебск. Она попыталась дозвониться мужу, но его мобильный телефон был выключен. А когда Кузнецова позвонила Фамари, то услышала: «Больше сюда не звони». Билет на родину Анне купила сестра из Витебска: она прилетела туда и там же рассказала о смерти сына.

«Сектанты были буквально зомбированы»

25 ноября сестра Анны позвонила в полицию Екатеринбурга и сообщила о том, что в Юго-Западном лесопарке закопано тело убитого мальчика. На след Гафуровой и ее секты следователи вышли быстро: к тому времени все «Ученики Христовы» были уже в Уфе, где их и задержали 29 ноября. Под арест взяли и Кузнецова, и Гафурову — как убийцу и его пособника.

Эксперты-религиоведы признали, что созданная Гафуровой секта «Ученики Христовы» является квазихристианской и неорелигиозной — то есть пропагандирующей близкий конец света и святость единственного человека на земле — своего руководителя.

Психиатры установили, что Гафурова причинила тяжкий вред психическому здоровью всех участников этого религиозного объединения. Ей было предъявлено обвинение в целом ряде преступлений: от пособничества в убийстве до умышленного уничтожения государственных документов.

Но психолого-психиатрические экспертизы выявили у Ивана Кузнецова, Земфиры Гафуровой и еще одной женщины, матери семилетнего мальчика, которого тоже жестоко избивали розгами, тяжелые психические расстройства.

Решением суда все трое были направлены на принудительное лечение и освобождены от уголовной ответственности как душевнобольные. Старший сын Ивана Кузнецова и его теперь уже бывшая жена Анна живут в Витебске, у сестры Анны. У них не осталось ничего.

«Твой дед говорит с тобой через коров»

...Семья Виктора Дружича переехала в Россию в 1991 году из киргизского города Оша, когда русские бежали от беспорядков в этой стране. Тогда Виктору было 12 лет. В России он окончил школу и вскоре начал заниматься бизнесом, причем достаточно успешно — благодаря природной контактности.

Дружич нашел себя на ниве сетевого предпринимательства и неплохо зарабатывал, потом увлекся криптовалютой и еще больше увеличил свое состояние. В 2009 году в ночном клубе Виктор встретил москвичку Евгению: они сошлись с первого же дня и менее чем через полгода расписались. В 2011 году у них родился первый сын, в 2017-м — второй.

В конце 2016 года Виктор Дружич по делам бизнеса оказался в Тульской области, где познакомился с милыми, на его взгляд, людьми — Натальей и Вадимом. Они провели несколько часов, беседуя в неформальной обстановке, и уже в конце встречи Виктор узнал, что его собеседники — общественники, защитники коров.

Как оказалось, Наталья и Вадим считали, что корова — лучшее из животных, созданных богом, и оно священно. Более того, новые знакомые Дружича хотели создать специальный приют для коров, чтобы защищать их и лелеять. А еще они намекнули Виктору, что именно коровы могут стать связующим звеном между ним и его покойным дедом.

Только много месяцев спустя Виктор и его родные узнали, что за скромным названием «Приют коров» скрывается группа последователей Кришны — точнее, одного из ответвлений этой индуистской религии — Гошала Адити, адепты которого считаю корову высшим существом и воплощением бога на земле.

«Пришла пора отдать богу богово»

Сразу после встречи с Натальей и Вадимом Виктор Дружич перестал есть говядину и все чаще встречался с новыми знакомыми из Тульской области. А те постепенно и как-то ненавязчиво внушили Виктору, что его путь на земле — это создание приюта для коров. Якобы этот путь предначертан Виктору самим богом (имя Кришны при этом не упоминалось), и именно бог посылает ему и красноречие в беседах с потенциальными клиентами, и удачу в остальных делах. «Пришла пора отдать богу богово», — сказали они однажды Дружичу.

В 2020 году у Евгении и Виктора родился третий ребенок — дочь, но денег успешный бизнесмен приносил домой все меньше: приюту нужно было сено, а дому «матери-коровы» требовался ремонт. Несмотря на то что во время пандемии доходы Дружича значительно выросли, его семья почти ничего не получала.

Зато в их квартире в Москве и в офисе у Виктора постоянно стал появляться новый друг Вадим — тот самый любитель коров из Тульской области.

Фактически он стал доверенным лицом предпринимателя, но постоянно говорил, что главное в этой жизни — не семья и дети, а коровы, которые так много претерпели от людей, но все равно остаются добрыми и верными.

В декабре 2020 года коровьему приюту срочно понадобился новый автомобиль, об этом Виктору сообщил Вадим и попросил купить машину, ведь путь Дружича на земле — помогать коровам и никому больше. Вскоре от сектантов пришел счет на миллион рублей, и тогда Евгения, которая в одиночку и почти без денег тянула всю семью, вспылила.

Тогда Виктор Дружич просто выгнал ее из дома с двумя сыновьями и дочкой, которой едва исполнился год. Это произошло 21 декабря 2020 года.

«Коровьему приюту нужна земля»

Еще две недели спустя Виктор Дружич выписался из квартиры, кредит за которую до сих пор не погашен, выписал оттуда жену и детей. По закону он не мог выписать несовершеннолетних на улицу, но в миграционной службе района «Останкино» детей почему-то сняли с регистрационного учета, ни минуты не колеблясь.

Спустя еще 14 дней Виктор пришел в органы опеки и попечительства и написал на жену донос: якобы она нарушила права детей, поскольку они живут без регистрации и, по сути, стали бомжами. После этого Евгении перестали выплачивать пособие как многодетной матери.

Личность Вадима установить оказалось просто, но, увы, сделано это было уже после разыгравшейся в семье Дружич драмы. Вадим Кожаев, бывший сотрудник белорусской милиции, в 2004 году был признан виновным в покушении на убийство односельчанина и приговорен к относительно небольшому сроку.

Сразу после приговора он бежал в Россию, откуда написал заявление в Европейский суд по правам человека , утверждая, что был оклеветан из-за религиозных убеждений как кришнаит.

Примечательно, что иск в ЕСПЧ он проиграл: судьи в Страсбурге не нашли признаков преследования по религиозным мотивам, зато обнаружили множество свидетельств общеуголовного преступления. Кожаева экстрадировали из России в 2014 году.

А в 2018 году он вернулся в Тульскую область.

«Нарушений закона не выявлено»

Сегодня Виктор Дружич скрывается от семьи, компаньонов и банка: продать квартиру не получилось, но и платить за нее он перестал. Коровий приют в Тульской области сменил название, теперь он называется «Ведическая ферма Адити». На свежих фотографиях виден новый бортовой УАЗ — та самая машина, из-за которой Виктор выгнал жену и детей.

Сейчас Евгения и ее дети живут в трехкомнатной квартире с приютившим ее отцом и семьей старшего брата (их мать умерла несколько лет назад). Спят все в одной комнате, где негде даже поставить письменный стол для старшего сына, школьника. Фактически условий для жизни там нет, и органы опеки по закону просто обязаны изъять всех троих детей и отправить их в детский дом и дом ребенка.

Помощь Евгении Дружич пока оказывают бывшие компаньоны Виктора: чужие люди оказались более совестливыми, чем их муж и отец. Но будущее детей все равно весьма туманно.

Скрытая угроза

Сегодня учет сект в России никто не ведет, их число достоверно неизвестно. Зато идут серьезные споры и о самом толковании слова «секта», и о том, какие религиозные организации считать тоталитарными, а какие — классическими. К тому же в последнее время появилось много мелких исламских групп — их тоже считают сектами, и это запутывает еще больше.

К тому же часть сект относят к экстремистским, а часть — просто к деструктивным. Можно говорить о том, что тоталитарных сект в России насчитывается около тысячи. На сайте Минюста ведется список религиозных организаций, деятельность которых запрещена судом.

Сегодня в нем 25 религиозных движений всех конфессий и более 400 организаций.

В списке более 320 первичных ячеек «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация), и это самый большой перечень — большой, но далеко не исчерпывающий.

По данным общественных организаций, в России действует около 700 сект христианского и индуистского толка. Но вне поля их зрения оказались секты буддийского и исламского направлений. В РПЦ говорят примерно о 30 православных сектах, впавших в грех «младостарчества» (так называют злоупотребление священнослужителями пастырской властью), но и этот перечень далеко не полон.

Число жертв сект юридическому учету не поддается. Во-первых, потому, что большинство не считают себя жертвами и добровольно передают все имущество лидерам. Во-вторых, потому, что почти всегда эта история носит гражданско-правовой характер и скрывается в статистике под рубрикой «раздел имущества».

Кроме того, порой в секте состоит 10-15 человек, и они просто не попадают в поле зрения власти

Методика всех сект очень проста: они маскируются под религиозные движения и, играя на чувствах верующих, начинают сосать деньги. Среди руководителей есть часть откровенно психически больных, но большинство — это очень корыстные люди. Те, кто паразитирует на других, опутывая их лестью и угрозами — как в случаях с Иваном Кузнецовым и Виктором Дружичем.