В эфир с российским журналистом попал обнаженный оператор

В прямой эфир новостной программы на телеканале "Украина" случайно попала обнаженная женщина. Это произошло, когда ведущие связались с российским журналистом, заместителем главного редактора «Дождя», Дмитрием Еловским.

Как пишет Znak.com, ведущие новостей хотели обсудить встречу президентов России и Белоруссии в Сочи.

Они задали Еловскому вопрос, но из-за технических неполадок он его не услышал. Тогда после недолгой паузы оператор российского журналиста навел камеру на себя. Им оказалась женщина, которая вела съемку без одежды.

Украинский журналист улыбнулся, после чего телеканал прервал соединение с Еловским.

«Лето начинается, становится тепло, и в нашем доме не совсем хорошо отлажена система отопления. Я и мои домашние иногда пренебрегаем какими-то деталями гардероба», - объяснил заместитель главреда «Дождя» изданию «Подъем».

Еловский признался, что не понял, что это все было в эфире.

«Это шок, конечно, был. Это был самый страшный сценарий», - сказал журналист.

Он также признался, что ожидал много критики, но в итоге получил «довольно приятные комменты», вроде: «Если ваш оператор не похож на этого, даже не пытайтесь позвать меня на интервью».