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В России предложили ограничить продажу алкоголя: до 5 литров в год

Майк Габриелян
1 час назад
В России хотят ограничить продажу водки и другого крепкого спиртного: в одни руки - только десять поллитровок в год. Такие предложение озвучил активист Султан Хамзаев - член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия».
Хамзаев ссылается на критерии ВОЗ - Всемирной организации здравоохранения.
«У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год», — заявил Хамзаев изданию URA.Ru.
По его словам, пять литров – это огромное количество алкоголя.
«Попробуйте по стопкам разлить и посмотреть, хватит вам этого в год или нет. Я считаю, что это нормальная мера, если ты не сторонник потребления алкоголя. Но это уже перспектива, о которой надо говорить, к которой надо двигаться», — сказал общественник.
Также Хамзаев предлагает продавать спиртное только в специализированных магазинах (к такой действенной мере прибегли, например, в Швеции в 20 веке, когда местное население начало поголовно спиваться), не продавать алкоголь в спальных районах. Кроме того необходима полная госмонополия на продажу алкоголя.
«Если не оптом, то хотя бы в розницу. Это нам даст возможность ликвидировать контрафактный рынок», — подытожил Хамзаев.
Ранее «Рамблер» сообщал, что названы самые активно потребляющие водку регионы России.
Общество,Султан Хамзаев,ВОЗ,Общественная палата России,РИА Ura.ru,Россия,
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