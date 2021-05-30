В России предложили ограничить продажу алкоголя: до 5 литров в год

«У нее есть четкое определение, что свыше, например, 5-6 литров алкоголя в год на душу населения — это уже вымирание. Нужно определить литраж, который гражданин может купить на себя. Например, не более пяти литров алкоголя в год», — заявил Хамзаев изданию URA.Ru.
«Попробуйте по стопкам разлить и посмотреть, хватит вам этого в год или нет. Я считаю, что это нормальная мера, если ты не сторонник потребления алкоголя. Но это уже перспектива, о которой надо говорить, к которой надо двигаться», — сказал общественник.
«Если не оптом, то хотя бы в розницу. Это нам даст возможность ликвидировать контрафактный рынок», — подытожил Хамзаев.