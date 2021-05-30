В России предложили ограничить продажу алкоголя: до 5 литров в год

По его словам, пять литров – это огромное количество алкоголя.

Также Хамзаев предлагает продавать спиртное только в специализированных магазинах (к такой действенной мере прибегли, например, в Швеции в 20 веке, когда местное население начало поголовно спиваться), не продавать алкоголь в спальных районах. Кроме того необходима полная госмонополия на продажу алкоголя.