В Сочи туристов выгнали с бесплатного пляжа за отказ платить

Туристы в Сочи столкнулись с вымогательством денег за отдых на бесплатном пляже, сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».

Фото: ТАСС ТАСС

В его распоряжение попало видео, на котором видно как к отдыхающим на пляже женщинам подходит мужчина. Он начинает выяснять отношения с женщинами, утверждая, что они «коснулись его шезлонга» и отдыхают под его зонтом. Затем подходит второй мужчина, представляясь директором пляжа. Он начинает грубо выгонять женщин с пляжа, заявляя, что все оборудование на пляже платное. При этом он матерится и кричит на отдыхающих.

По данным Telegram-канала, действие происходит на пляже "Южный-2", который является бесплатным.

Пользователи «Пикабу» раскритиковали героев данного видео. Причем как женщин, так и мужчин.

Часть комментаторов поддержали мужчин, заявив, что на зарубежных курортах «все пляжи тоже бесплатные и везде есть есть зонтики и шезлонги. Не хочешь платить - не плати. Но если хочешь лежать под зонтиком/на шезлонге – заплати».

Однако большинство встали на сторону туристок. Многие выразили мнение, что из-за таких «работников» в отечественной туриндустрии россияне не хотят отдыхать на местных курортах.

«Да просто не ехать туда, устроить им бойкот, они же живут за счет таких туристов. Отток туристов - отток денег, и наладится наконец отношение», - написал один из пользователей.



«В ваших Сочах есть такое: вешают веревку и просят плату за въезд на пляж, в аренду он конечно не сдан им, чека никакого нет, документов тоже, вызываешь полицию они штраф выписывают», - написал другой комментатор.

Еще один пользователь рассказал, что с ним произошла подобная ситуация в еще 2014 году.