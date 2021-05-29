Умер основатель российского инфобизнеса Андрей Парабеллум

Команда российского бизнесмена Андрея Парабеллума (настоящая фамилия — Косырин) сообщила о его смерти. Предпринимателю было 46 лет, в последние несколько недель он лечился от коронавирусной инфекции. По словам соратников Парабеллума, бизнесмену так и не удалось победить болезнь, несмотря на усилия врачей. «Сегодня Андрея не стало», — указано на странице предпринимателя в Instagram.

Фото: кадр из видео / YouTube-канал FranchTV кадр из видео / YouTube-канал FranchTV

«Информацию по тому, в каком формате и когда будет проходить прощание, мы дадим позже. Проекты Андрея и всё задуманное, созданное и придуманное им, разумеется, продолжит работать и развиваться в соответствии с разработанной им стратегией», — написала команда Парабеллума, добавив, что все обязательства перед нашими клиентами и партнёрами продолжат выполняться.

Андрея Парабеллума называют основателем российского инфобизнеса. Он родился в Орле, после окончания школы поступил в московский строительный университет, а в 1995 году переехал в Канаду. Вскоре Косырин открыл там фирму Xpress Software Inc, которая занималась предоставлением компьютерного оборудования и созданием софта. Параллельно с этим Парабеллум увлёкся бизнес-тренингами и, путешествуя по миру, перенимал опыт коучей из США, Мексики, Японии.

В Россию Парабеллум вернулся с собственной программой. Среди нововведений, которые Косырин внедрил на рынок, называют предоставление клиенту бесплатной пробной версии для ознакомлений и продажи во время выступлений. Один из самых популярных курсов Парабеллума называется «Коучинг на миллион». Его смысл заключается в том, что после обучения и старта бизнеса первый заработанный учеником 1 млн рублей переходит на счёт тренера.

Парабеллум был участником нескольких скандалов. Одна из экс-участниц его программы «Коучинг на миллион» Ольга Юрковская создала группу в соцсети «ВКонтакте», где публиковала истории людей, якобы обманутых бизнесменом. Парабеллум подавал на неё в суд с требованием удалить паблик, но иск отклонили.