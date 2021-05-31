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РПЦ призвала распространить права человека на эмбрионы

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Русская православная церковь настаивает на распространении прав человека на человеческие эмбрионы и считает недопустимым их использование в качестве биоматериала, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев).
«Мы признаем за эмбрионом те же права, что и за родившимся человеком, мы настаиваем, что понятие прав человека должно распространяться и на эмбрионы. Соответственно, мы считаем недопустимыми манипуляции с эмбрионами, мы считаем недопустимым использование эмбрионов в качестве биоматериала. Мы считаем, что жизнь человеческого зародыша должна быть законодательно защищена. И наша задача заключается в том, чтобы дать возможность родиться тем, кто имеет на это полное право», – цитирует митрополита РИА «Новости».
Ранее пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». В нем излагается позиция церкви в отношении эмбрионов и их прав, а также канонические аспекты пастырского отношения к абортам.
Напомним, в РПЦ заявили о необходимости ограничить законом суррогатное материнство, чтобы прекратить использование российских суррогатных матерей для удовлетворения иностранного спрос.
Общество,Видео,РПЦ,РИА Новости,
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