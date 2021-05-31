Ранее пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ) принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». В нем излагается позиция церкви в отношении эмбрионов и их прав, а также канонические аспекты пастырского отношения к абортам.