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Доктор Мясников рассказал о захлестнувшем Россию "бедствии"

Ювелина Бернст
1 час назад
Проблема ожирения в России стала национальным бедствием, частично это связано с распространением фастфуда, заявил телеведущий и врач Александр Мясников, передает «Россия 1».
Доктор Мясников рассказал о захлестнувшем Россию "бедствии"
Фото: ВидеокадрВидеокадр
Он отметил, что мало кто из россиян может удержаться от фастфуда, хотя его вред очевиден. Опасность фастфуда заключается в трансжирах и углеводах, вызывающих ожирение и диабет, напомнил Мясников.
Врач обратил внимание на то, что в Соединенных Штатах, где появилась «быстрая еда», уже законодательно запретили продавать фастфуд и газированные напитки рядом со школами.
В то же время телеведущий заявил, что фастфуд может быть полезным в умеренных количествах. Поскольку абсолютно полезной или абсолютно вредной еды не бывает, убежден специалист. Так, по его словам, даже гамбургер может приносить пользу.
«Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный!» - сказал Мясников, добавив, что в гамбургере нет полезных веществ, но, по крайней мере, он даст бодрость.
Телеведущий также назвал ограниченно полезными пиццу с сыром, помидорами и морепродуктами.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать еду в фастфуд-кафе. Так, в марте 2021 года спрос вырос на 24% в сравнении с прошлым годом.
Общество,Александр Мясников,Россия,
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