Доктор Мясников рассказал о захлестнувшем Россию "бедствии"

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Он отметил, что мало кто из россиян может удержаться от фастфуда, хотя его вред очевиден. Опасность фастфуда заключается в трансжирах и углеводах, вызывающих ожирение и диабет, напомнил Мясников.

Врач обратил внимание на то, что в Соединенных Штатах, где появилась «быстрая еда», уже законодательно запретили продавать фастфуд и газированные напитки рядом со школами.

В то же время телеведущий заявил, что фастфуд может быть полезным в умеренных количествах. Поскольку абсолютно полезной или абсолютно вредной еды не бывает, убежден специалист. Так, по его словам, даже гамбургер может приносить пользу.

«Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный!» - сказал Мясников, добавив, что в гамбургере нет полезных веществ, но, по крайней мере, он даст бодрость.

Телеведущий также назвал ограниченно полезными пиццу с сыром, помидорами и морепродуктами.