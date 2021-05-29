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Lufthansa согласовала полёты в Россию по изменённым маршрутам

RT на русском
1 час назад
Авиакомпания Lufthansa сообщила, что получила разрешения от властей России на выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург в обход Белоруссии.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.
«Да, это совершенно верно», — ответила она на соответствующий вопрос.
При этом в пресс-релизе перевозчика говорится, что все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, избегают белорусского воздушного пространства.
Ранее в авиакомпании Air France сообщили, что возобновляют полёты из Парижа в Москву в связи с получением разрешения от российских властей на совершение перелёта в обход Белоруссии.
Представитель Austrian Airlines рассказала, что авиакомпания также получила разрешение России на выполнение субботнего рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии.
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