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Lufthansa согласовала полёты в Россию по изменённым маршрутам
RT на русском
1 час назад
Авиакомпания Lufthansa
сообщила, что получила разрешения от властей
России
на выполнение рейсов в
Москву
и
Санкт-Петербург
в обход
Белоруссии
.
Об этом информирует
РИА Новости
со ссылкой на представителя перевозчика.
«Да, это совершенно верно», — ответила она на соответствующий вопрос.
При этом в пресс-релизе перевозчика говорится, что все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, избегают белорусского воздушного пространства.
Самолеты российских авиакомпаний начали облетать Белоруссию
Ранее
в авиакомпании Air France сообщили
, что возобновляют полёты из Парижа в Москву в связи с получением разрешения от российских властей на совершение перелёта в обход Белоруссии.
Представитель Austrian Airlines рассказала, что авиакомпания также
получила разрешение России
на выполнение субботнего рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии.
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