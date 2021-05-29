В МВД уточнили новые правила выдачи загранпаспортов

России с 30 мая вступает в силу новый административный регламент МВД по выдаче загранпаспортов, он вводится приказом МВД РФ от 31 марта 2021 года, документ не предполагает кардинальных изменений в порядок выдачи документов для россиян.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что выдача заграничных паспортов для россиян теперь будет возможна только на территории России.

В новом регламенте в частности упомянут "круг заявителей" — людей, которые могут воспользоваться услугой. Среди совершеннолетних граждан в них упомянуты те, кто проживают в России и не в России.

Касаемо проживающих за рубежом россиян текст документа звучит так: "Проживающий за пределами территории Российской Федерации, обратившийся на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр".

Кроме того, в документе уточняется, что делать гражданам, если у них истек срок действия паспорта:

"В случае, если срок действия паспорта или паспорта, содержащего электронный носитель информации, истек, гражданину необходимо получить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и представить его в качестве документа, удостоверяющего личность".

При этом, как разъяснил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин , данный приказ никак не влияет на граждан, которые хотят получить паспорт за рубежом, поскольку предоставлением данной услуги занимается министерство иностранных дел РФ и представительства России за рубежом.

"Данная информация (об изменениях в правила выдачи загранпаспортов для россиян за границей — ред.) не соответствует действительности", — сказал адвокат.

Согласно приказу МИД РФ от 12.02.2020 года, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости, заявителями на получение паспорта за рубежом могут быть: "Гражданин РФ, проживающий за пределами территории РФ, обратившийся в загранучреждение в государстве пребывания с письменным заявлением о выдаче паспорта", а также российские граждане, проживающие в России и обращающиеся за получением паспорта в российский МИД или представительство. Также в круг заявителей входят родители или иные законные представители.

При этом, что касается вступающего в силу регламента МВД, то в нем есть изменения, но незначительные: например, изменилось время ожидания в очереди, теперь оно при любом обращении должно не превышать 15 минут. Ранее, при предварительной записи и при получении паспорта оно должно было не превышать 5 и 10 минут соответственно, согласно соответствующему приказу МВД РФ от 16.11.2017, утрачивающего силу.