Праздничный салют в Москве в честь Дня пограничника запечатлели на видео

Праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника осветил небо над Москвой в пятницу.

По информации пресс-службы Западного военного округа, залпы производились из двух точек: из парка Победы и Всероссийского выставочного центра.

Всего небо над столицей озарило более 1,5 тысяч фейерверочных изделий более чем 20 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".