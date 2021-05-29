Праздничный салют в Москве в честь Дня пограничника запечатлели на видео

Праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника осветил небо над Москвой в пятницу.
По информации пресс-службы Западного военного округа, залпы производились из двух точек: из парка Победы и Всероссийского выставочного центра.
Всего небо над столицей озарило более 1,5 тысяч фейерверочных изделий более чем 20 видов, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".
День пограничных войск учрежден указом президента РФ от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск". Профессиональный праздник отмечается ежегодно 28 мая.