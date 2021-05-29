В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

За незаконный сбор персональных данных продавцами будут штрафовать

News.ru
9 минут назад
За незаконный сбор персональных данных граждан при покупке ими товаров и услуг предложено штрафовать. Необходимые поправки в законодательство одобрило правительство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Продавцов будут штрафовать за незаконный сбор данных россиян
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru
Решение было принято на заседании 27 мая и предусматривает «введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных.
Изменения предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, поправки направлены в Госдуму.
Необходимость ужесточения карательных мер связана с тем, что людей нередко «принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно», пояснил председатель правительства Михаил Мишустин.
Он уточнил, что продавцы под разными предлогами собирают данные о номерах телефонов, адресах электронной почты, водительских удостоверениях и другие персональные сведения.
Ранее IT-эксперт рассказал, как поисковики собирают данные пользователей.
Общество,Михаил Мишустин,Госдума,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители