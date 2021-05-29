Продавцов будут штрафовать за незаконный сбор данных россиян

За незаконный сбор персональных данных граждан при покупке ими товаров и услуг предложено штрафовать. Необходимые поправки в законодательство одобрило правительство, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

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Решение было принято на заседании 27 мая и предусматривает «введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных.

Изменения предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, поправки направлены в Госдуму

Необходимость ужесточения карательных мер связана с тем, что людей нередко «принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно», пояснил председатель правительства Михаил Мишустин

Он уточнил, что продавцы под разными предлогами собирают данные о номерах телефонов, адресах электронной почты, водительских удостоверениях и другие персональные сведения.