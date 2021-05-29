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Кешбэк за путёвку в лагерь будет доступен до середины сентября

Парламентская газета
23 минуты назад
Государство вернёт семьям до 50 процентов стоимости путёвки в детский лагерь, но не больше 20 тысяч рублей. Оплатить путёвки нужно картой «Мир» — на неё и начислят компенсацию в течение пяти рабочих дней. Это определено в постановлении Правительства, которое вступает в силу 29 мая.
Кешбэк за путёвку в лагерь будет доступен до середины сентября
Фото: © АГН Москва © АГН Москва
Согласно документу, кешбэк положен тем, кто отправит ребёнка в стационарный лагерь на полную смену. Учреждение должно быть внесено в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Поездка должна состояться с 25 мая по 15 сентября 2021 года.
В постановлении говорится, что Ростуризм должен составить список регионов, за отдых в которых можно получить кешбэк. При этом на сайте ведомства сообщается, что в акции участвуют все регионы.
Возраст детей значения не имеет. Компенсация полагается за каждую купленную путёвку.
Россияне, которые оплатили путёвки до начала акции, могут подать заявки на возврат с середины июня и до конца октября.
Напомним, на эту программу в бюджете государства зарезервировали пять миллиардов рублей. По расчётам Правительства, этого должно хватить, чтобы компенсации получили 357 тысяч семей.
Общество,Ростуризм,
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