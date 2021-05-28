Сметал все на пути: Ураган обрушился на Алтайский край

На Алтайский край
обрушился сильнейший ураган. Стихия бушевала всего три минуты, но за это время были оборваны линии электропередач, повалены ограды и деревья, повреждены жилые дома.
В одном из фермерских хозяйств в Кытмановском районе местные жители сняли на видео
, как в воздух взлетели огромные металлические бочки для хранения зерна и кружили, сметая все на своем пути.
Красноярск тем временем страдает от паводков. Уровень воды в Енисее заметно поднялся и подтопил центральную набережную, ее пришлось закрыть для посещения.
В республике Тува из-за паводков ушли под воду целые участки проезжих дорог. Жители вывозят на грузовиках, которые пока в состоянии преодолевать затопленные участки.
Накануне в Омске после 40-градусной жары прошла пылевая буря. Резкие порывы ветра нагнали тучи песка и мусора, где-то повалило деревья, небо заволокло серой пеленой, затем прошел сильный дождь, местами с градом. Вслед за ураганом в регион пришло и резкое похолодание.
Ранее «Рамблер» писал, что 29 мая в столичный регион придет похолодание. В столице и Подмосковье похолодает до плюс 18 градусов, до конца месяца будут идти дожди.