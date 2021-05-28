Сметал все на пути: Ураган обрушился на Алтайский край

На Алтайский край обрушился сильнейший ураган. Стихия бушевала всего три минуты, но за это время были оборваны линии электропередач, повалены ограды и деревья, повреждены жилые дома.

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В одном из фермерских хозяйств в Кытмановском районе местные жители сняли на видео , как в воздух взлетели огромные металлические бочки для хранения зерна и кружили, сметая все на своем пути.

Красноярск тем временем страдает от паводков. Уровень воды в Енисее заметно поднялся и подтопил центральную набережную, ее пришлось закрыть для посещения.

В республике Тува из-за паводков ушли под воду целые участки проезжих дорог. Жители вывозят на грузовиках, которые пока в состоянии преодолевать затопленные участки.

Накануне в Омске после 40-градусной жары прошла пылевая буря. Резкие порывы ветра нагнали тучи песка и мусора, где-то повалило деревья, небо заволокло серой пеленой, затем прошел сильный дождь, местами с градом. Вслед за ураганом в регион пришло и резкое похолодание.