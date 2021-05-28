"Штрафов целый букет": Милоша Биковича накажут за квадроцикл

Поведение сербского и российского актёра Милоша Биковича возмутило администрацию Национального парка «Куршская коса». Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь учреждения Ольга Большакова.

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Милош Бикович у себя в соцсетях выложил видео, на котором он запечатлён катающимся на квадроцикле по дюнам Куршской косы, по которым природоохранное законодательство запрещает даже ходить.

По данному факту будет возбуждено административное производство, по результатам которого его привлекут к ответственности. С учётом того что нарушений закона актёром совершено сразу несколько, штрафов у него будет целый букет, — заявила Ольга Большакова.

Также пресс-секретарь сообщила, что руководство национального парка возмущено действиями калининградцев, предоставивших актёру квадроцикл. Большакова считает, что местные жители прекрасно понимали, что хрупкая природа песчаных дюн может не выдержать подобного веса.

В настоящее время Бикович снимается в Калининграде в комедии «Хочу замуж».

Куршская коса — песчаный полуостров длиной 98 километров и шириной от 400 метров до четырёх километров. Является самой длинной в мире песчаной пересыпью. В 2000 году был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО