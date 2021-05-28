Священникам запретят заниматься шоу-бизнесом

«Документ устанавливает те сферы занятости которые неприемлемы для священнослужителей – например, актерская деятельность или шоу-бизнес. Священник также не может работать, например, в светском суде или в прокуратуре, что очевидно противоречит самой сути пастырской деятельности. Что касается замещения должностей государственного или муниципального служащего, то священник не только в силу принятого документа, но и в силу российского законодательства не может занимать эти должности, поскольку ФЗ о госслужбе запрещает лицам, участвующим в управлении религиозными и иными некоммерческими организациями, замещать должности госслужащих», – приводит РИА «Новости» слова игумении.