Священникам запретят заниматься шоу-бизнесом

По ее словам, пленум Межсоборного присутствия уже одобрил документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей», теперь его должен принять Архиерейский собор РПЦ.

Межсоборное присутствие РПЦ – совещательный орган, содействующий высшей церковной власти в подготовке решений о церковной жизни. Его задачей является, в том числе, предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским соборами, и подготовка проектов решений по этим вопросам.