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Ведущая Первого канала призвала россиянок рожать «не важно от кого»

Lenta.ru
1 час назад
Ведущая утреннего шоу на Первом канале Марина Ким заявила, что россиянкам не стоит тратить время на поиск нужного партнера для создания семьи. В интервью YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» она призвала жительниц страны рожать от любого мужчины.
«Не важно от кого»: ведущая Первого канала призвала рожать
Фото: @marina_kim_tv@marina_kim_tv
«Мне говорят: "Хочу ребенка, но не знаю от кого". Меня этот вопрос травмирует. Если хочешь ребенка, вообще не важно от кого. Иди и рожай! Это такая радость», — отметила Ким.
По ее словам, процесс рождения и воспитания ребенка может быть «ужасно сложным в социальном, финансовом плане или из-за здоровья», но все равно достойным всех этих сложностей. «Я не знаю, для чего жить, если не для детей», — отметила ведущая.
Она рассказала, что особенно часто от детей отказываются женщины, живущие в больших городах. «Это очень опасная история. Мне уже 38 лет, я понимаю, что многие мои подруги подошли к этому возрасту без детей, без семьи, и они очень жалеют. Чувствуют, что что-то в жизни не так», — добавила Ким.
Ведущая подчеркнула, что подруги, не создавшие семью, при этом финансово успешны, имеют достойную работу и хорошие знакомства. «И тут начинается замораживание яйцеклеток, другие суррогатные виды», — констатировала она.
Ким родилась в Ленинграде в русско-корейской семье. Окончила факультет международных отношений МГИМО, после чего начала карьеру на телевидении: работала на «РБК-ТВ», телеканале «Россия» в программах «Вести», «Вести в субботу», «Вести недели», а затем перешла на Первый канал. Ведущая не замужем, одна воспитывает троих детей.
Общество,МГИМО,РБК,
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