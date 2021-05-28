В России запретят трубочки и ватные палочки

Россия
готова формировать мировую экологическую повестку и создавать условия, чтобы игнорировать требования по защите природы стало невыгодно. Одна из связанных с этим тем — сокращение пластиковых изделий, которые буквально душат экологию.
В Правительстве разрабатывают закон, которым запретят использовать в России трудноперерабатываемые материалы из пластика. Это поможет в ближайшие три года сделать так, чтобы половина вторичного сырья возвращалась в оборот. Об этом 28 мая было заявлено на Невском международном экологическом конгрессе (НМЭК) в Санкт-Петербурге
, сопредседателями которого выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
и вице-премьер Виктория Абрамченко
.
«Мы не наследуем землю у своих предков, а берем её взаймы у своих детей» — это изречение писателя Антуана Сент-Экзюпери, которое в Санкт-Петербурге процитировала Валентина Матвиенко, можно считать ключевым вектором реформирования госполитики России в сфере экологии.
Главные её тезисы обсуждали 27-28 мая на питерском НМЭК-2021. В работе конгресса, который проходит раз в два года и проводится Минприроды
под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской ассамблеи СНГ, приняло участие более 820 делегатов из 30 стран мира. Это представители федеральной власти и регионов, науки и бизнеса, экспертного сообщества и экологических движений. На большом пленарном заседании конгресса 28 мая выступили спикеры парламентов Туркменистана
и Узбекистана
, вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана
, руководители министерств Белоруссии
, Армении
, Казахстана
, главы РЖД
, Росатома
, Минприроды и Минвостокразвития, сенаторы и депутаты Госдумы
.
Приветствия участникам форума направили Президент России Владимир Путин
и премьер-министр Михаил Мишустин
. А Генсек ООН
Антонио Гутерреш в своём видеообращении заявил о решении объявить 2021-2030 годы Десятилетием ООН по восстановлению экосистем.
Сегодня можно уверенно говорить о том, что питерский конгресс продолжил, а где-то и расширил дискуссии, которые начались в апреле на мировом онлайн-саммите по климату. И Россия в данной ситуации не просто следует за экологической повесткой, но и сама формирует — на этом сделала акцентов Валентина Матвиенко, выступая на конгрессе. Среди важнейших тем, которые на форуме, — перспективы «зелёного» финансирования, экономики замкнутого цикла, сохранения Арктики.
По словам Матвиенко, настал момент, когда всем в мире необходимо отложить идеологические разногласия и совместно преодолевать негативные последствия изменения климата. «Россия рассматривает эту работу как важный вклад нашей страны в глобальное устойчивое развитие», — подчеркнула председатель Совета Федерации.
Преимущества России в «низкоуглеродном» мире
В транснациональных структурах уже реагируют на такой настрой в России — о своих планах стать партнёрами Правительства РФ
в природосберегающих проектах заявили во Всемирном банке
. Об этом в ходе конгресса сообщил его постпред в РФ Рене Селигман. Он также заметил, что у России есть области, в которых она обладает потенциальными конкурентными преимуществами в «низкоуглеродном мире» — по его словам, это лесная отрасль и редкоземельные металлы. А доля природного капитала в общем объёме богатства нашей страны оценивается Всемирным банком в 20 процентов - это существенно больше, чем у других стран, где в среднем три процента.
Действительно, ряд государств уже анонсировал масштабные планы по развитию «зелёной» экономики и по движению к «углеродной нейтральности», которая подразумевает переход на возобновляемые источники топлива. Однако, как особо подчеркнула Валентина Матвиенко, недопустимо, чтобы борьба с экологическими угрозами превращалась в инструмент торговых войн и санкционного давления.
«Никакие аспекты природоохранной повестки не должны порождать конфликтный потенциал — ни на общественном, ни на межгосударственном уровне», — сказала она.
И поддержала депутата Госдумы Вячеслава Фетисова
, который призвал, что пора отказаться от санкционных разборок и формировать большую команду для отстаивания экологических интересов планеты.
Куда деть восемь миллиардов тонн отходов
Владимир Путин дал поручение, чтобы к 2050 году общий объём выбросов парниковых газов в РФ был ниже, чем в Европе, — законопроект, который должен ограничить вредные выхлопы российских предприятий, планируется принять в самое ближайшее время. Между тем, и это отметила в своём выступлении вице-премьер Виктория Абрамченко, которая вместе с Матвиенко выступила сопредседателем НМЭК-2021, в стране уже меняют правила оборота углеродных единиц. Эксперимент по CO2-нейтральности запущен в Сахалинской области. По словам Абрамченко, до конца этого года в РФ должны адаптировать к низкоуглеродной деятельности десять отраслей экономики, а в 2021 году планируется активно включить в этот процесс регионы России.
Наша страна знает, как здесь действовать эффективно — по сравнению с 1990 годом Россия в два раза больше других государств сократила вредные выбросы. Однако только этим угроза нашей экологии, увы, не ограничивается — в РФ накапливается ежегодно более восьми миллиардов тонн отходов. И задача, которая поставлена главой государства Правительству, — возвращать их большую часть в оборот. И это не просто полезное, но и крайне выгодное предприятие: по подсчётам учёных и специалистов, о которых рассказала Виктория Абрамченко, экономика замкнутого цикла может приносить в мировую экономику до одного триллиона долларов в год добавленной стоимости.
Пока в России работает «линейная модель» обращения с отходами, миллионы товаров, которые к нам завозятся из-за рубежа, измельчаются или сжигаются, а после отходы хоронят на полигонах. Планы кабмина — к 2024 году вовлечь в оборот до 50 процентов вторичного сырья, чтобы к 2030 году объём токсичных захоронений сократился вдвое.
Пластиковая посуда — вне закона
При этом настоящая война будет объявлена пластику.
«Сейчас мы готовим поправки в законодательство о запрете использования неперерабатываемых или трудноперерабатываемых материалов — это цветной пластик, ватные палочки, пластиковые трубочки, одноразовая пластиковая посуда», — сообщила Виктория Абрамченко.
Логичный вопрос: а насколько это повлияет на стоимость товаров, так как вся экономика уже привыкла к «пластиковым будням»? Абрамченко ответила: по мнению кабмина, отказ от указанных товаров не повлияет на рост цен. А вот переработка мусора позволит усилить экономику. Тем более что есть хорошие примеры, скажем, резиновая крошка, которая получается из изношенных шин, сегодня успешно используется при строительстве новых дорог.
При этом уже порядка 20 регионов хотят организовать у себя экологически чистую переработку мусора — об этом на форуме рассказал гендиректор Росатома Алексей Лихачев
. Именно эта госкорпорация, куда и обращаются власти субъектов РФ, сегодня отвечает за создание экологических технопарков, в которых происходит извлечение из мусора вторичного сырья. В ближайшие семь лет в нашей стране должно появиться семь таких парков.