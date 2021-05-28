В России запретят трубочки и ватные палочки

Россия готова формировать мировую экологическую повестку и создавать условия, чтобы игнорировать требования по защите природы стало невыгодно. Одна из связанных с этим тем — сокращение пластиковых изделий, которые буквально душат экологию.

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Экологии не до идеологии

«Мы не наследуем землю у своих предков, а берем её взаймы у своих детей» — это изречение писателя Антуана Сент-Экзюпери, которое в Санкт-Петербурге процитировала Валентина Матвиенко, можно считать ключевым вектором реформирования госполитики России в сфере экологии.

Армении, Главные её тезисы обсуждали 27-28 мая на питерском НМЭК-2021. В работе конгресса, который проходит раз в два года и проводится Минприроды под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской ассамблеи СНГ, приняло участие более 820 делегатов из 30 стран мира. Это представители федеральной власти и регионов, науки и бизнеса, экспертного сообщества и экологических движений. На большом пленарном заседании конгресса 28 мая выступили спикеры парламентов Туркменистана Узбекистана , вице-спикер Милли Меджлиса Азербайджана , руководители министерств Белоруссии Казахстана , главы РЖД Росатома , Минприроды и Минвостокразвития, сенаторы и депутаты Госдумы

Приветствия участникам форума направили Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин . А Генсек ООН Антонио Гутерреш в своём видеообращении заявил о решении объявить 2021-2030 годы Десятилетием ООН по восстановлению экосистем.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что питерский конгресс продолжил, а где-то и расширил дискуссии, которые начались в апреле на мировом онлайн-саммите по климату. И Россия в данной ситуации не просто следует за экологической повесткой, но и сама формирует — на этом сделала акцентов Валентина Матвиенко, выступая на конгрессе. Среди важнейших тем, которые на форуме, — перспективы «зелёного» финансирования, экономики замкнутого цикла, сохранения Арктики.

По словам Матвиенко, настал момент, когда всем в мире необходимо отложить идеологические разногласия и совместно преодолевать негативные последствия изменения климата. «Россия рассматривает эту работу как важный вклад нашей страны в глобальное устойчивое развитие», — подчеркнула председатель Совета Федерации.

Преимущества России в «низкоуглеродном» мире

В транснациональных структурах уже реагируют на такой настрой в России — о своих планах стать партнёрами Правительства РФ в природосберегающих проектах заявили во Всемирном банке . Об этом в ходе конгресса сообщил его постпред в РФ Рене Селигман. Он также заметил, что у России есть области, в которых она обладает потенциальными конкурентными преимуществами в «низкоуглеродном мире» — по его словам, это лесная отрасль и редкоземельные металлы. А доля природного капитала в общем объёме богатства нашей страны оценивается Всемирным банком в 20 процентов - это существенно больше, чем у других стран, где в среднем три процента.

Действительно, ряд государств уже анонсировал масштабные планы по развитию «зелёной» экономики и по движению к «углеродной нейтральности», которая подразумевает переход на возобновляемые источники топлива. Однако, как особо подчеркнула Валентина Матвиенко, недопустимо, чтобы борьба с экологическими угрозами превращалась в инструмент торговых войн и санкционного давления.

«Никакие аспекты природоохранной повестки не должны порождать конфликтный потенциал — ни на общественном, ни на межгосударственном уровне», — сказала она.

И поддержала депутата Госдумы Вячеслава Фетисова , который призвал, что пора отказаться от санкционных разборок и формировать большую команду для отстаивания экологических интересов планеты.

Куда деть восемь миллиардов тонн отходов

Владимир Путин дал поручение, чтобы к 2050 году общий объём выбросов парниковых газов в РФ был ниже, чем в Европе, — законопроект, который должен ограничить вредные выхлопы российских предприятий, планируется принять в самое ближайшее время. Между тем, и это отметила в своём выступлении вице-премьер Виктория Абрамченко, которая вместе с Матвиенко выступила сопредседателем НМЭК-2021, в стране уже меняют правила оборота углеродных единиц. Эксперимент по CO2-нейтральности запущен в Сахалинской области. По словам Абрамченко, до конца этого года в РФ должны адаптировать к низкоуглеродной деятельности десять отраслей экономики, а в 2021 году планируется активно включить в этот процесс регионы России.

Наша страна знает, как здесь действовать эффективно — по сравнению с 1990 годом Россия в два раза больше других государств сократила вредные выбросы. Однако только этим угроза нашей экологии, увы, не ограничивается — в РФ накапливается ежегодно более восьми миллиардов тонн отходов. И задача, которая поставлена главой государства Правительству, — возвращать их большую часть в оборот. И это не просто полезное, но и крайне выгодное предприятие: по подсчётам учёных и специалистов, о которых рассказала Виктория Абрамченко, экономика замкнутого цикла может приносить в мировую экономику до одного триллиона долларов в год добавленной стоимости.

Пока в России работает «линейная модель» обращения с отходами, миллионы товаров, которые к нам завозятся из-за рубежа, измельчаются или сжигаются, а после отходы хоронят на полигонах. Планы кабмина — к 2024 году вовлечь в оборот до 50 процентов вторичного сырья, чтобы к 2030 году объём токсичных захоронений сократился вдвое.

Пластиковая посуда — вне закона

При этом настоящая война будет объявлена пластику.

«Сейчас мы готовим поправки в законодательство о запрете использования неперерабатываемых или трудноперерабатываемых материалов — это цветной пластик, ватные палочки, пластиковые трубочки, одноразовая пластиковая посуда», — сообщила Виктория Абрамченко.

Логичный вопрос: а насколько это повлияет на стоимость товаров, так как вся экономика уже привыкла к «пластиковым будням»? Абрамченко ответила: по мнению кабмина, отказ от указанных товаров не повлияет на рост цен. А вот переработка мусора позволит усилить экономику. Тем более что есть хорошие примеры, скажем, резиновая крошка, которая получается из изношенных шин, сегодня успешно используется при строительстве новых дорог.