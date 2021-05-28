Российский предприниматель назвал харассмент полезным

Предприниматель Герман Стерлигов объявил о вакансии «служанки», пообещав соискательницам харассмент со стороны работников своей Слободы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Требуется служанка. Харассмент гарантирован. Обязанности: приготовление пищи (иногда), дойка козы, ведение соцсетей, встреча посетителей, ответы на телефонные звонки, участие в церемониях дегустаций сыра, вина и тушенки (...) Харассмент гарантирован, но не с моей стороны, я уже старенький», - написал Стерлигов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Предприниматель пояснил, что в Слободе «много молодых, здоровых, изголодавшихся по бабам работников». При этом он предупредил, что «блуд на территории Слободы категорически запрещен».

«Вам же лучше: чем дольше приставучему мужику не даешь, тем быстрее он тебя замуж возьмет», - резюмировал Стерлигов.

Успешная кандидатка должна быть не младше 16 и не старше 40 лет и обладать «отменным здоровьем». Питание и проживание за счет работодателя, зарплата – 80 тысяч рублей в месяц.

В комментарии «Ридусу» Стерлигов назвал домогательства полезными. По его словам, «любая женитьба начинается с приставания или со сватовства, и сватовство можно рассмотреть как харассмент».

«Если на женщину не обращают внимания, никак не проявляют этого внимания, то как ей выйти замуж? Вот эта вся бодяга с харассментом — это то же самое, что пропаганда педерастии, вакцинация и так далее по многим вопросам. Это для того, чтобы было меньше населения, чтобы люди не женились. Чтобы они не имели детей», - пояснил предприниматель.