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Российский предприниматель назвал харассмент полезным

Вероника Полынина
1 час назад
Предприниматель Герман Стерлигов объявил о вакансии «служанки», пообещав соискательницам харассмент со стороны работников своей Слободы.
Российский предприниматель назвал харассмент полезным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Требуется служанка. Харассмент гарантирован. Обязанности: приготовление пищи (иногда), дойка козы, ведение соцсетей, встреча посетителей, ответы на телефонные звонки, участие в церемониях дегустаций сыра, вина и тушенки (...) Харассмент гарантирован, но не с моей стороны, я уже старенький», - написал Стерлигов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Предприниматель пояснил, что в Слободе «много молодых, здоровых, изголодавшихся по бабам работников». При этом он предупредил, что «блуд на территории Слободы категорически запрещен».
«Вам же лучше: чем дольше приставучему мужику не даешь, тем быстрее он тебя замуж возьмет», - резюмировал Стерлигов.
Успешная кандидатка должна быть не младше 16 и не старше 40 лет и обладать «отменным здоровьем». Питание и проживание за счет работодателя, зарплата – 80 тысяч рублей в месяц.
В комментарии «Ридусу» Стерлигов назвал домогательства полезными. По его словам, «любая женитьба начинается с приставания или со сватовства, и сватовство можно рассмотреть как харассмент».
«Если на женщину не обращают внимания, никак не проявляют этого внимания, то как ей выйти замуж? Вот эта вся бодяга с харассментом — это то же самое, что пропаганда педерастии, вакцинация и так далее по многим вопросам. Это для того, чтобы было меньше населения, чтобы люди не женились. Чтобы они не имели детей», - пояснил предприниматель.
Ранее, как писал «Рамблер», Стерлигов призвал ввести в России закон о клеймении проституток.
Общество,Герман Стерлигов,Ридус,
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