Минцифры предлагает разрешить бизнесу передавать обезличенные персональные данные государству без согласия пользователей для последующего применения в разработке сервисов искусственного интеллекта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к законопроекту о персональных данных.

В июле прошлого года Минцифры разработало изменения в закон о персональных данных, в соответствии с которыми согласие на их обработку предлагалось давать сразу на несколько целей и нескольким организациям. Позже ведомство внесло изменения в проект и предложило получать согласие пользователя не только на использование сведений о нём, но и на их обезличивание. По планам ведомства, обмениваться обезличенными данными смогут между собой только госструктуры и отечественные IT-компании.

Согласно новой версии, бизнесу разрешат обезличивать данные и передавать их властям без согласия пользователей. Эти сведения нужны государству, чтобы прорабатывать инструменты оказания цифровых услуг населению. При этом правительство сможет воспользоваться обезличенными данными только через три года, когда их коммерческая ценность аннулируется.

В Минцифры уточнили, что передавать обезличенные персональные данные предлагается в случае, «если это не нарушает права и законные интересы физических, юридических лиц, общества, государства».

Инициативу поддержал вице-премьер Дмитрий Чернышенко . Также в ведомстве пояснили, что при разработке новой версии законопроекта учли предложения Ассоциации больших данных (объединяет бизнес-гигантов).

Эксперты отрасли увидели в новой инициативе и плюсы, и минусы. В числе положительных аспектов они отметили, что передача обезличенных персональных данных без согласия пользователей упрощает бизнесу работу с данными и аннулирует расходы, которые потребовались бы на получение такого согласия. Кроме того, данную модель работы с обезличенными пользовательскими данными уже используют в Европе.

Говоря об отрицательных сторонах, они указали, что сейчас из текста законопроекта неочевидно, что именно предлагается считать обезличенными данными, в каком виде они будут передаваться и как станут обеспечивать их безопасность. Использование текущей версии проекта «может привести к снижению приватности и безопасности данных пользователей», отметили эксперты.

Формы согласия на обработку персональных данных теперь будут содержать два списка информации: один — с личными данными, которые пользователь разрешает брать в обработку, второй — со сведениями, которые он запрещает использовать. Это установлено в приказе Роскомнадзора , опубликованном 21 апреля. Как россияне могут управлять своими персональными данными, разобралась «Парламентская газета».

Перед распространением — спросить

Приказ Роскомнадзора определяет, что должно содержаться в согласии на распространение персональных данных. Этот документ разработан во исполнение нового закона, который обязал всех операторов персональных данных брать у людей отдельное согласие на доступ посторонних к личным данным. Сам закон вступил в силу 1 марта этого года.

Напомним, оператор персональных данных — это любой, кто использует чьи-то данные в своих целях. Например, больница становится оператором персональных данных, когда заводит карту пациента, банк — когда открывает клиенту счёт или выдаёт кредит, сайт — когда пользователь регистрирует аккаунт.

Раньше операторы должны были спрашивать у пользователей согласие только на обработку их личной информации. Причём «обработка» — это самые разные действия: систематизация, хранение, предоставление другим компаниям или неограниченному кругу лиц, обезличивание, блокировка и так далее. Оператор может делать с данными что-то одно, а может выполнять сразу несколько действий.

Теперь же операторы данных должны брать ещё одно согласие — на то, что человек разрешает открыть неограниченному кругу лиц доступ к его личным данным. Причём он может указать, какие именно сведения разрешает распространять всем подряд, а какие — нет. Форма документа, в котором всё это оформляется, и утверждена 21 апреля Роскомнадзором. Приказ вступит в силу 1 сентября.

Личное дело

Согласно приказу, в согласии на обработку персональных данных должны быть указаны ФИО и контакты человека, который его подписывает, а также реквизиты оператора. Далее должен идти список сайтов, на которых окажутся персональные данные пользователя. После этого человеку должны сообщить цели обработки его данных.

Следом идёт список сведений, на обработку которых он даёт своё согласие. Они делятся на три блока. Первый — это основные сведения, к которым относятся ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование и профессия, социальное положение, уровень доходов. Второй блок — специальные категории данных, в числе которых раса, национальность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, судимость, интимная жизнь. Третий блок — биометрические данные, то есть фотографии человека, записи его голоса и так далее.

Важен следующий пункт: список данных, которые пользователь запрещает использовать, либо разрешает, но при определённых условиях. Перечень условий должен привести оператор. Отдельно он должен указать условия, при которых информация может передаваться по внутренней сети и использоваться строго определёнными сотрудниками. Например, в больнице результаты анализов должны попадать в руки только лечащему врачу.

В конце обязательно должен быть указан срок действия согласия на обработку персональных данных.

Госуслуги видят всё

Законодатели планомерно выстраивают правовую систему, которая бы позволила россиянам быть уверенными в защищённости данных и самостоятельно управлять тем, кто и к чему конкретно получает доступ. Закон не только вводит обязательное согласие на обработку личной информации, но и устанавливает ответственность за различные нарушения: например, если оператор собирает больше данных, чем ему нужно, либо использует данные не с той целью, с которой их собирал, либо не позаботился о сохранности полученных сведений.

Россиянам дано право через суд требовать удаления из Интернета сведений об их частной жизни, если они там появились без их согласия. Также можно потребовать от поисковых систем ( «Яндекс» Google и прочих) не выдавать ссылки на сайты, если там опубликованы устаревшие, недостоверные или незаконно полученные личные данные.

На портале госуслуг есть вкладка, в которой можно увидеть список всех организаций, которые пользуются персональными данными конкретного человека, напомнил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ЛДПР ). «И если человек видит, что той или иной компании он не давал согласия, либо он больше не хочет, чтоб она использовала его данные, то он может своё согласие отозвать», — пояснил депутат «Парламентской газете».

Новые возможности

Вскоре операторов могут заставить брать у людей ещё одно согласие — на обезличивание данных и возможные способы их использования. Законопроект с такой нормой представило Минцифры в конце марта. «Например, граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов», — поясняли в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что обмен обезличенными данными будет возможен только между госструктурами и отечественными IT-компаниями.

Тогда же в Госдуме анонсировали ещё один законопроект, который введёт штрафы за умышленное использование персональных сведений, полученных нелегальным путём. «Тут очень важен фактор заведомости, то есть осведомлённости лица о незаконном происхождении этих данных», — подчёркивал глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

Действующее законодательство о защите персональных данных можно назвать вполне сформированным, и вносить новые поправки особо не требуется, считает Андрей Свинцов. «Сейчас важно посмотреть, как будет технически работать всё, что уже принято, — сказал он «Парламентской газете». — Именно в этом и заключается главный вопрос — как сделать, чтобы всё это грамотно функционировало».

Законопроект об административных штрафах за использование заведомо нелегальных персональных данных разрабатывается в Госдуме. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Рамблер

"Да, такая инициатива есть. Мы ее прорабатываем. Но тут очень важен фактор заведомости, то есть осведомленности лица о незаконном происхождении этих данных. Не уверен, что мы успеем принять законопроект до конца весенней сессии, потому что это - поправки в КоАП. А для этого требуется отзыв правительства. Это процедура. У нас до конца сессии осталось три месяца", - сказал Хинштейн.

По его мнению, существующих мер ответственности за нарушение законодательства о персональных данных недостаточно.

"Случаи утечек персональных данных происходят регулярно как в коммерческих компаниях, так и в госструктурах. Это одна сторона. Есть другая: граждане до конца зачастую не понимают, что такое персональные данные, и, подписывая любое соглашение - в банке оформляя кредитную карту, регистрируясь на новом ресурсе в интернете - человек не думает, что соглашается в том числе с правом передачи его персональных данных третьим лицам", - добавил он.

Парламентарий заверил, что попытки банков и операторов связи создать рынок персональных данных "будут сталкиваться с сопротивлением" депутатов. "Рынок персональных данных, в нашем понимании, сегодня невозможен. Речь может идти только об обезличенных больших данных, необходимых для различных государственных и негосударственных структур. Но это должны быть обезличенные данные, которые техническими способами невозможно потом деанонимизировать", - пояснил Хинштейн.

Российские власти планирует ввести штрафы за необоснованный сбор персональных данных с покупателей. Такую поправку к действующему законодательству предложил рассмотреть премьер-министр Михаил Мишустин , пишет ТАСС.

По его словам, изменения в закон о защите прав потребителей нужны, чтобы исключить появления ситуаций незаконного сбора и использования персональных данных россиян при приобретении ими товаров и услуг. Мишустин сказал, что часто продавцы принуждают указывать избыточную информацию при любых покупках, даже если по закону это совсем не нужно.

Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения, отметил премьер-министр.

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возложение новых обязанностей на финансовые компании, пишут «Ведомости». В частности, они должны будут принудительно передавать данные о россиянах из числа своих клиентов властям — в первую очередь Федеральной налоговой службе (ФНС).

Главная причина составления законопроекта — стремление привести национальное законодательство в соответствие с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), одного из наиболее авторитетных межгосударственных образований, членом которого Россия не является.

Организации финансового рынка будут нести ответственность за непредоставление финансовой информации о клиенте, а также за непредоставление клиентом данных о самом себе, либо о предоставлении им ложных сведений, говорится в документе.

В качестве ответственности предусмотрены штрафы от 20 до 300 тысяч рублей. Минимальное наказание будет полагаться за предоставление недостоверной или неполной информации самим клиентом, максимальное — за нарушение сроков предоставления данных.

Кроме того, в законопроекте уточняется понятие «финансовый актив», который также попадает под требование о предоставлении информации. К этой категории предлагается относить деньги, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли владения в предприятиях, права требования по договорам страхования и имущество, которое может быть «принято от клиента или размещено организацией финансового рынка для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента, либо прямо или косвенно за счет клиента».

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законы об увеличении административных штрафов за разглашение персональных данных граждан, а также силовиков и их близких.

Штраф на полмиллиона рублей

Документ десятикратно увеличивает штрафы для граждан с 500–1000 рублей до 5000–10 000 рублей, для должностных лиц — с 4000–5000 рублей до 40 000–50 000 рублей, сообщила пресс-служба Госдумы. Помимо этого, поправки вводят ответственность для юрлиц в виде штрафа до 200 000 рублей.

Принятый закон также предусматривает увеличение штрафов за разглашение сведений о мерах безопасности, которые применяются в отношении сотрудников правоохранительных или контролирующих органов, а также их близких. Теперь они могут достигать:

до 70 000 рублей для граждан;

до 500 000 рублей для должностных лиц. Им также будет грозить дисквалификация на срок до трёх лет;

До 500 000 рублей для юрлиц.

до 40 000 рублей для граждан;

до 100 000 рублей с возможной дисквалификацией до трёх лет для должностных лиц;

до 300 000 рублей для индивидуальных предпринимателей;

До 300 000 рублей для юрлиц. Незаконные сбор, передача и распространение персональных данных о судьях, следователях, прокурорах, силовиках, а также об их близких будут наказываться штрафами в размере:

Уголовная ответственность независимо от мотивации

Депутаты также приняли в третьем чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за подобные нарушения. Ранее она наступала, если целью разглашения тайны было воспрепятствование служебной деятельности.

Теперь же статью о незаконном получении и разглашении сведений, которые составляют коммерческую, налоговую или банковскую тайну, дополнили такие способы получения информации, как шантаж, обман и принуждение. Срок наказания в виде лишения свободы или принудительных работ увеличили до четырёх лет (ранее — арест до четырёх месяцев).

Кроме того, вводится уголовная ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении силовиков, сотрудников контрольных органов и их близких теми, кто получил эти данные в связи со служебной деятельностью. Преступление будет наказываться:

штрафом на сумму до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев;

обязательными работами на срок до 480 часов;

ограничением свободы на срок до двух лет.

В пояснительной записке отмечалось, что действующая редакция статьи Уголовного кодекса не отвечает современным реалиям. Авторы законопроекта подчёркивали, что сведения о силовиках все чаще публикуются в интернете.