Амурский тигр и снежный барс оказались под угрозой исчезновения

Министр уточнил, что под угрозой исчезновения находятся амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.