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В России предрекли исчезновение 13 видов животных

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
В России могут исчезнуть 13 видов животных. Такую ситуацию предрек глава Минприроды России Александр Козлов, передает РИА Новости.
Амурский тигр и снежный барс оказались под угрозой исчезновения
Фото: ТАССТАСС
Министр уточнил, что под угрозой исчезновения находятся амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.
«Не должны наши дети и внуки животных по картинкам изучать», — цитирует агентство Козлова.
Ранее сообщалось, что на берегу Каспийского моря нашли более 200 мертвых краснокнижных нерп. Предполагается, что их гибель может быть связана с попаданием животных в сети рыбаков и браконьеров.
Общество,Александр Козлов,Минприроды,РИА Новости,Россия,
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