Российские школы ждут массовые проверки

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«К концу года мы оценим все муниципалитеты Российской Федерации. Каждый губернатор или глава республики сможет сделать один клик на карте и увидеть, в каком муниципалитете у него проблемы. Это нужно, чтобы разобраться, почему та или иная проблема возникает. Это оценка деятельности управленцев в муниципалитетах, которые должны выявлять и решать проблемы», — сказал он.

По словам главы Рособрнадзора, низкие показатели качества образования станут сигналом для управленцев и помогут найти причину проблемы. В частности, ей может оказаться педагогический состав, недостаточная материально-техническая база, проблемы в управлении или что-то ещё.

Набор показателей для оценки только формируется, и ведомство готово учесть предложения от руководителей муниципальных органов управления образованием. Последние могут сказать, какие данные им помогут в работе.

Музаев отметил, что эта работа проводится не для того, чтобы найти виноватых.

«Мы не хотим, чтоб это превратилось в поиск жертв и наказательную историю для директоров школ или учителей. Не должно быть так: жертва найдена, наказана, все отчитались, успокоились, а дети лучшего образования не получили», — пояснил он.

Эффективность работы муниципалитетов и школ нельзя оценивать по средним баллам, полученным за разные показатели, важна объективность проведения таких процедур, считает руководитель ведомства.