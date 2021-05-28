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Рособрнадзор до конца года оценит качество образования во всех регионах

Парламентская газетаиещё 3
2 часа назад
Рособрнадзор до конца 2021 года оценит качество образования во всех регионах, это поможет губернаторам увидеть конкретные проблемы, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Об этом сообщает РИА «Новости».
Российские школы ждут массовые проверки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«К концу года мы оценим все муниципалитеты Российской Федерации. Каждый губернатор или глава республики сможет сделать один клик на карте и увидеть, в каком муниципалитете у него проблемы. Это нужно, чтобы разобраться, почему та или иная проблема возникает. Это оценка деятельности управленцев в муниципалитетах, которые должны выявлять и решать проблемы», — сказал он.
По словам главы Рособрнадзора, низкие показатели качества образования станут сигналом для управленцев и помогут найти причину проблемы. В частности, ей может оказаться педагогический состав, недостаточная материально-техническая база, проблемы в управлении или что-то ещё.
Набор показателей для оценки только формируется, и ведомство готово учесть предложения от руководителей муниципальных органов управления образованием. Последние могут сказать, какие данные им помогут в работе.
Музаев отметил, что эта работа проводится не для того, чтобы найти виноватых.
«Мы не хотим, чтоб это превратилось в поиск жертв и наказательную историю для директоров школ или учителей. Не должно быть так: жертва найдена, наказана, все отчитались, успокоились, а дети лучшего образования не получили», — пояснил он.
Эффективность работы муниципалитетов и школ нельзя оценивать по средним баллам, полученным за разные показатели, важна объективность проведения таких процедур, считает руководитель ведомства.
Также Музаев поручил руководителям муниципалитетов проанализировать, какой процент времени в школах во всех параллелях приходится на выполнение контрольных работ, и до конца нового учебного года скорректировать учебные планы.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что к снижению качества образования ведёт смещение акцентов «в сторону усиления только функциональной грамотности, а не предметных базовых знаний».
Общество,Анзор Музаев,Сергей Кравцов,Рособрнадзор,Россия,
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