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«Харассмент гарантирован»: бизнесмен Стерлигов пытается найти служанку

News.ru
40 минут назад
Известный борец за православные ценности Герман Стерлигов заявил о пользе харассмента. По мнению бизнесмена, чем дольше длятся домогательства, тем быстрее «мужик замуж возьмёт», пишет «Ридус».
Бизнесмен Стерлигов заявил о поиске служанки
Фото: TwitterTwitter
О своих странных взглядах на приставания бизнесмен написал в объявлении о поиске сотрудниц на сельскохозяйственное предприятие.
Требуется служанка. Харассмент гарантирован. Обязанности: приготовление пищи (иногда), дойка козы, ведение соцсетей, встреча посетителей, ответы на телефонные звонки, участие в церемониях дегустаций сыра, вина и тушенки. Проживание в Слободе на женской половине. И проживание и питание за счёт хозяина, — говорится в объявлении.
Стерлигов при этом уточняет, что харассмент гарантирован, но не с его стороны, потому что он «уже старенький». Кроме того, на территории Слободы он категорически запрещает блуд, отметив, что женщинам будет только лучше. «Чем дольше приставучему мужику не даёшь, тем быстрее он тебя замуж возьмет», заявил предприниматель.
Герман Стерлигов известен своими скандальными заявлениями. Так, в марте он выступил с инициативой о клеймении эскортниц, проституток и прочих сотрудниц сферы интим-услуг, как в фильме «Три мушкетёра». Бизнесмен добавил, что это всё «не хихоньки и не хахоньки», ведь падшие женщины являются распространителями различных венерических заболеваний и могут быть опасны для молодых людей.
Общество,Герман Стерлигов,Ридус,
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