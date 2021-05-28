Госдуму внесли законопроект о бесплатном выделении «арктического гектара». Если он будет одобрен, россияне смогут получить участки в Арктике совершенно бесплатно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минвостока Алексея Чекунова.

Предполагается, что новый законопроект будет направлен на развитие региона. В частности, россияне, которые получат участок, смогут осваивать новые территории, которые ранее не использовались. В свою очередь это позволит государству получить дополнительный налог.

Правительство утвердило расширение госпрограммы «Дальневосточный гектар» до семи регионов арктической зоны России , включая Новую Землю. Цель программы — остановить отток населения из регионов и стимулировать развитие окраин. Дополнение программы обойдется бюджету в 15 млрд рублей. Эксперты выражают сомнения в массовом освоении «медвежьих углов».

В России начнет действовать госпрограмма социально-экономического развития Арктической зоны. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин , сообщает в понедельник 5 апреля официальный сайт кабмина.

Программа рассчитана на четыре года, на ее реализацию будет направлено около 15 млрд рублей, в том числе в текущем году – почти 3,5 млрд, отметил на заседании кабмина премьер.

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«Цель этой программы – обеспечить устойчивое развитие региона. Создать десятки тысяч новых рабочих мест и повысить доходы людей, оказать бизнесу поддержку в реализации перспективных проектов», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что по этой программе планируется привлечь в регионы Арктики инвесторов и квалифицированных специалистов, обеспечить приток частных капиталов «в объемах, которые во много раз превосходят вложения государственных средств».

При этом власти обещают улучшить качество жизни и сохранить традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока, проживающих в арктической зоне России.

Ориентация — север

Документ принят в продолжение стратегии развития Арктической зоны, утвержденной президентом Владимиром Путиным в октябре 2020 года.

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«Все, что происходит на северах, представляет для нас особый интерес и особую ценность. В следующие десятилетия Россия будет прирастать Арктикой и северными территориями. Это совершенно очевидные вещи», — говорил Путин в октябре 2019 года.

Арктическая госпрограмма стала следствием расширения другой госпрограммы — «Дальневосточного гектара». Стартовала программа в 2016 году.

«Дальневостоный гектар» теперь прирастет за счет семи арктических регионов. В частности, это Мурманская область , Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Территории этих регионов будут задействованы по этой программе полностью.

Взять участок земли, построить на нем дом и заняться бизнесом можно будет даже на Новой Земле.

Раздачу участков в Арктике и прилегающих территориях предлагается начать с 1 августа жителям семи регионов, а с февраля следующего года этим правом наделят всех россиян.

Кроме того, граждане смогут получить дополнительно еще один безвозмездный гектар, если успешно освоят первый земельный участок.

Архангельске и По данным Минвостокразвития РФ, в Арктической зоне России проживает 2,5 млн человек, большинство из них — в Мурманске Норильске . Однако в связи с пандемией у северян вырос спрос на загородные земельные участки и индивидуальные жилые дома.

Ранее 2 апреля председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов заявил, что программу «Дальневосточный гектар» можно расширить.

Россиянам можно предоставлять не один гектар, а четыре, земли хватит на всех. Об этом сообщала пресс-служба регионального парламента.

«На одном гектаре развернуть серьезное фермерское хозяйство невозможно, а такой запрос у населения есть. В Магаданской области, как и в некоторых других регионах, есть возможность предоставлять людям больше земли, если это необходимо. Однако действующее законодательство не позволяет выделять в безвозмездное пользование более одного гектара», — пояснял Абрамов.

Профильный вице-премьер, куратор госпрограммы «Дальневосточного гектара» Юрий Трутнев в понедельник 5 апреля находился на Чукотке и был недоступен для комментариев.

«Сырой» гектар

Член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков сказал «Газете.Ru», что программа «Дальневосточного гектара» интересна, но сопровождается негативными отзывами от коллег по бизнесу.

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«Получатели гектара сталкивались с бюрократическими проволочками, с долгим оформлением документов, с невозможностью получить желаемый участок, например, в охотничьих угодьях», — сообщил Мостовщиков.

Владелец инвестиционно-девелоперской компании Максим Лалакин считает, что проблема с проектом «Дальневосточный гектар» только одна — неправильный таргетинг по целевой аудитории.

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«Жителям центральной России, в которой проживают более 80% населения, этот гектар не нужен. Но с другой стороны программа отлично работает на репатриантов. Вся пропагандисткая мощь кабмина должна быть направлена именно на эту аудиторию. Тогда в этот регион приедут и инвестиции будут», — говорит предприниматель.

Идея получения участков в безвозмездное пользование — как для личных нужд, так и для бизнеса — потенциально привлекательная, не случайно Минвостокразвития оценивает, что программой «Дальневосточный гектар» за все время ее действия воспользовались более 85 тыс. человек, уточняет замначальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Вера Кононова

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«Однако на данный момент «историй успеха», связанных с дальневосточным гектаром, не так уж много. Как правило, успешные примеры развития бизнеса на выделенных гектарах относятся к участкам, которые расположены в относительной близости от объектов инфраструктуры – автодорог, линий электропередачи, аэропортов, речных портов», — говорит Кононова.

По ее мнению, при расширении программы и раздаче «арктических» гектаров проблема недоступности инфраструктуры на местах может еще больше обостриться. Учитывая удаленное расположение арктических территорий от основных транспортных путей, а также слабый уровень инфраструктурного развития России в целом, расширенная за счет Арктики программа может оказаться под ударом, считает эксперт ИКСИ.

В каждом регионе Дальневосточного федерального округа имеется перечень мер поддержки для освоения «гектара», но эти механизмы ориентированы в основном на сельское хозяйство, уточняет эксперт. Для других направлений (услуги, туризм, небольшое промпроизводство) меры господдержки проработаны в меньшей степени, и не ориентированы на обеспечение доступа к действующей инфраструктуре, добавляет Кононова.

Заместитель директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий напоминает, что «Дальневосточный гектар», наряду с программами развития территорий опережающего развития (ТОР) задумывались, как инструмент стимулирования экономической активности и преодоления негативных миграционных процессов, оттока населения из регионов ДВФО.

«Однако основными получателями бесплатного гектара стали сами жители дальневосточных регионов, что существенно ограничивает возможности масштабирования программы», — говорит он.

Программа не стала популярной у граждан России, проживающих в средней полосе или в западной части, по самым разным причинам, отмечает Плисецкий. Одна из главных причин невостребованности — неудачное местоположение земельных наделов, которыми готово делиться государство. Гектар лишь формально оказывается бесплатным.

«Как правило, предоставляются участки, удаленные от основных населенных пунктов, условия использования которых предполагают довольно существенные финансовые вложения», — говорит собеседник.

«Необходимо также упростить процедуры получения участков, так сказать «нерезидентами» федерального округа, расширить набор видов деятельности, разрешенных для ведения в рамках «гектара», — считает Плисецкий.

Более одного миллиона гектаров планируют выделить в Мурманской области под реализацию программы "Арктический гектар". Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Андрей Чибис

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"В Мурманской области сейчас определяются территории, где можно будет получить землю. Предварительно планируем выделить более миллиона гектаров. В том числе земли, расположенные недалеко от известных туристических мест, а также вблизи городов, федеральных и региональных дорог. Есть интересные места вблизи Мурманска, Мончегорска и Кандалакши", - сообщил ТАСС Чибис, добавив, что получить земельные участки северяне смогут по упрощенной процедуре и в более короткие сроки.

Жителям арктической части Коми с августа 2021 года начнут безвозмездно выдавать земельные участки. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Получить участок площадью до 1 га можно будет для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности. Землю будут выдавать сроком на 5 лет, а затем ее можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду.

В Республике Коми к территории Арктической зоны относятся муниципальные образования городских округов Воркута, Усинск, Инта и Усть-Цилемского района.

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«Принятие программ «Арктический гектар» и «Арктическая ипотека», а также разработка механизма льготного (бесплатного) предоставления жилья для многодетных семей Арктической зоны должны стать ещё одним импульсом для развития арктических территорий. При этом прекращению оттока населения и обеспечению комфортных условий для реализации человеческого потенциала в Арктике должны содействовать не только появление новых рабочих мест, но и создание технологичной, энергоэффективной жилой, транспортной и социальной инфраструктуры», — заявила заместитель председателя правительства Коми Ирина Бахтина.

Как сообщало ИА REGNUM, численность населения в Коми за 2020 год сократилась почти на шесть тысяч человек и составила 815 тысяч.

Реализацию программы "Арктический гектар" необходимо проводить с опорой на проекты в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), а также с учетом интересов коренных малочисленных народов Севера. Такое мнение выразил на заседании экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) по вопросам реализации программы "Арктический гектар" доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС , координатор экспертного совета организации Александр Воротников

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"По моему мнению, освоение арктических гектаров необходимо делать во взаимной связке с [проектами] резидентов Арктической зоны РФ. Чтобы это сделать, нужно ориентироваться на мелкий бизнес, на развитие малого и среднего предпринимательства", - сказал Воротников.

При этом, по мнению эксперта, с целью учета интереса жителей арктических территорий, в том числе коренных малочисленных народов Севера, территории, где будут выдаваться участки, могут согласовываться с Общественным советом Арктической зоны РФ.

"Необходимо систематизировать меры поддержки получателей гектаров в Арктике, потому что сегодня есть варианты оказания мер поддержки региональные и федеральные. Они сами с трудом в этом разбираются, о многих мерах поддержки не в курсе. Возможно создание механизма единого окна для поддержки участников программы, усиленное информирование о мерах поддержки", - добавил Воротников.

Опыт дальневосточников

По мнению участников экспертного совета, опыт дальневосточных предпринимателей, которые успешно развивают на полученных гектарах бизнес в сфере сельского хозяйства и туризма, может быть полезен при распространении программы на арктические территории.

Наталья Бугаец из Приморского края создала на дальневосточном гектаре тематический парк и перевалочную базу для туристов. Предприятие, которое занимает территорию в 20 га, также занимается экологическим просвещением населения.

"Трудности были на каждом этапе получения и освоения участка. Нужны обученные специалисты в уполномоченных органах, достаточное освещение в прессе. Другая проблема - несоответствие карт ФИС (федеральной информационной системы - прим. ТАСС) реальному положению дел в районах", - сказала Бугаец.

По мнению предпринимателя, устранение такого рода проблем ускорит реализацию программы в арктических регионах.

"Необходимо провести инвентаризацию объектов земельного и лесного фонда до запуска программы", - добавила предприниматель.

Как сообщил еще один участник "Дальневосточного гектара", житель Магадана Александр Васильчук, который получил землю на Колыме, чтобы наладить сбор и производство иван-чая, нужно, чтобы МСП могли закрыть потребности местных жителей и других предпринимателей. Например, поставляли местные продукты, которые бы перерабатывались местными компаниями. Это позволит решить проблему с транспортировкой дорогостоящих продуктов на территорию Крайнего Севера. Кроме того, нужно организовать программы поддержки отрасли сбора и переработки дикоросов в Арктике, так как местные ягоды и грибы обладают большим количеством витаминов и минералов, чем произрастающие южнее.

Заселение территорий

Для развития программы, считают эксперты, необходимо выбрать территории, на которых будут скученно заселяться участники "Арктического гектара", чтобы они могли помогать друг другу. Кроме того, могли развивать в целом отрасли экономики и помогали развитию всего региона.

Так, по мнению руководителя Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина РФ Инны Рыковой, землю на этих площадках нужно выдавать только под определенные проекты, к примеру, туристические или сельскохозяйственные, а также организовать обучение для получателей гектара, как их реализовать.

"Это же все определенные знания и опыт. Мне кажется, что если мы даем арктический гектар, то нам нужно сразу готовить кадры и учить. Нужно говорить о направлении развития отраслевом, что будет делать человек, чтобы это было востребовано. Сегодня люди сами бьются, сами изучают без какой-либо корреляции с регионом", - сказал она.

Россияне активно подают заявки на получение «арктического гектара». Интерес к программе обусловлен включением в нее территорий Мурманской области и Карелии — это регионы, куда ездят отдыхать тысячи туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, рассказали «Ведомостям» эксперты.

В карельскую администрацию еще до одобрения правительством законопроекта об «арктическом гектаре» поступило более 100 заявок на выделение земли в рамках новой программы. Как сообщил изданию глава региона Артур Парфенчиков , граждан интересуют участки в Калевальском и Сегежском районах, а также Костомукшском городском округе (они в июле 2020-го были включены в состав Арктической зоны). Чиновник отметил, что россияне бросились занимать очередь за «арктическим гектаром» не только для индивидуального жилищного строительства, но и для развития туризма и сельского хозяйства.