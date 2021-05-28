Виктория Абрамченко. Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Правительство готовит соответствующие поправки, сообщила вице-премьер РФ

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"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", - сообщила она на IX Невском международном экологическом форуме.

Кроме того, по словам Абрамченко, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, рассчитывает вице-премьер.

Минприроды и Российские власти задумали в будущем отказаться от использования одноразовой пластиковой посуды и контейнеров для еды. Сейчас Минпромторг Минсельхоз , а также Российский экологический оператор готовят перечень товаров и упаковки, которые нельзя или сложно утилизировать и перерабатывать. Об этом сообщает газета «Известия».

В этот список может попасть продукция из вспененного полистирола. Из него делают, например, одноразовую посуду, а также контейнеры для пищевых продуктов: яиц и готовых блюд. Полистирол плохо поддается переработке и загрязняет окружающую среду. Еще к сложно перерабатываемой упаковке относятся термоусадочные этикетки из поливинилхлорида — пленочный материал, который под воздействием тепла сжимается и повторяет форму бутылки, на которую надет.

Кроме того, сложны в переработке и одноразовые пластиковые трубочки, приборы, а также фольгированные крышечки от йогуртов. Как объяснил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев , их переработка и вовсе невозможна, если люди выкинули их, не помыв, с остатками еды в контейнер для смешанных отходов.

Список таких упаковок пока дорабатывается. Однако в случае отказа от упаковок придется искать более экологичную альтернативу, а это обычно дороже. Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев предположил, что в этом случае власти могли бы проработать стимулы для производителей.

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила запретить в России производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластиковую посуду и коктейльные трубочки. Об этом она заявила на форуме «Чистая страна» в Сколково, передает РБК.

Абрамченко заявила, что необходимо стимулировать переработку отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов, и перейти к раздельному накоплению твердых коммунальных отходов (ТКО). Она добавила, что это уже есть в практической работе правительства

По словам Абрамченко, к 2030 году власти намерены убрать из общей массы отходов 50 процентов вторичных ресурсов, что позволит на «50 процентов меньше захоранивать отходов».

Как пишет РБК, в стратегию Евразийской экономической интеграции до 2025 года включен поэтапный отказ от одноразовых пластиковых пакетов на территориях стран-участниц ЕАЭС (Армения, Киргизия, Белоруссия, Казахстан, Россия). Сейчас участники ЕАЭС согласовывают проект плана реализации стратегии, предполагающий мероприятия по введению поэтапного запрета на производство и ввоз одноразового пластика. Документ планируется утвердить до конца первого квартала 2021 года.

Ассоциация «Промышленность за экологию» обратилась в Минпромторг с предложением запретить использовать посуду из пластика, включая контейнеры для готовых блюд. Продукция из вспененного полистирола загрязняет окружающую среду, приводит содержание письма газета «Известия».

Поводом для обращения стала подготовка Минпромторгом перечня продукции, которую нужно вывести из оборота. Это предметы, которые нельзя или сложно утилизировать. Вспененный полистирол как раз сложно переработать, поэтому следует начинать постепенно выводить его из оборота, предлагают авторы обращения. Вещество часто используют для производства контейнеров для яиц и готовых блюд. Однако отказ от пластика и переход на экологичные материалы сулит подорожание продукции для потребителя.

Чтобы стоимость продукции не возросла, государство должно предоставить производителям стимулирующие преференции. Как правило, это снижение налогов, считают эксперты. Ретейлеры считают, что рынку в любом случае нужно время для разработки и внедрения альтернативных вариантов. Этот переход должен быть поэтапным и учитывать интересы всех участников рынка.

Представители ресторанного бизнеса считают, что запрет на пластиковую посуду и трубочки повлечет за собой значительный рост цен. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал «Газете.Ru», что это может привести к потере клиентов.

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«Сегодня при наличии этих заводов, которые делают, например, пластиковые трубочки, стоимость их минимальна, это удобно, потому что покупательская способность населения падает. Мы видим, что цены блюд в ресторанах растут, а в этом случае посетителей становится меньше. Любые вещи, связанные с экологичностью, они сегодня повысят цены, получается, что вся история отразится на потребителе. Значит, потребитель начнет меньше ходить по заведениям, меньше будут зарабатывать предприятия, сложнее им будет платить налоги. К этому многие страны шли очень долго, нельзя вот так просто сказать, что с завтрашнего дня, например, запретим. Налажены сегодня сбор и сортировка пластика, а вот что тогда будет с этими заводами?» – отметил Игорь Бухаров.

Согласна с ним владелица сети кафе «АндерСон» и омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова . Она отметила, что переход на экологичные материалы уже начался, хотя и продвигается медленно. Предприниматель предположила, что субсидии для экологичных производств помогли бы избежать больших издержек в сфере общепита и роста цен.

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«Этот тренд уже начался какое-то время назад, кто-то на макаронины переходил, кто-то на бумажные трубочки, кто-то их в принципе убирал. Не надо действовать запретом, надо попробовать, может, какие-то субсидии ввести для тех производств, которые бы стали делать какие-то альтернативные трубочки и одноразовую посуду. Она достаточно дорогая, может, лучше было бы сначала сделать ее более доступной, потому что сфера общепита сейчас не в том состоянии, чтобы тратить в 2 раза больше денег, переходя с пластика на альтернативу. Это все равно происходит, но медленнее, чем хотелось бы», – рассказала Татулова.

Большинство россиян – 82% – готовы отказаться от использования пластиковой посуды по экологическим соображениям. При этом 16% опрошенных еще не пришли к такому решению, 4% однозначно не хотят прощаться с пластиком. Таковы данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru, передает «Интерфакс».

Среди готовых отказаться от использования пластиковой посуды в основном молодые граждане 18-24 лет (85%). Чаще в поддержку такого решения высказывались женщины, чем мужчины – 82% и 80% опрошенных соответственно. По словам респондентов, посуда из пластика вредит окружающей среде, поэтому, по их мнению, лучше использовать сделанную из разлагающихся материалов, например, картона.

Те, кто не готов отказаться от пластиковой посуды, объясняют свое решение тем, что пластиковая посуда удобная и дешевая.

Опрос был проведен 16-17 марта 2021 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет в 376 населенных пунктах во всех федеральных округах России.

Российский экологический оператор попросил школьников отказаться от воздушных шаров на выпускных балах. В РЭО считают, что давняя традиция отправлять в небо шары негативно скажется на экологии. Загрязнение окружающей среды колоссальное. Две тонны неперерабатываемого мусора - это не шутки.

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"Мы призываем школьников отказаться от идеи запускать на последних звонках и выпускных балах воздушные шарики", - сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Воздушные шары состоят из латекса, нейлона или пленки с добавлением фольги и не подлежат вторичной переработке. За рубежом подобные отходы сжигают, но в России такое не практикуется. В лучшем случае шары окажутся на полигоне ТБО, где будут очень долго разлагаться.

Латексные шары часто называют биоразлагаемыми. Но и они не являются экологичными из-за добавления в них полимеров. Биологи обнаружили сотни микрочастиц пластика в каждой особи ельца, выловленного в апреле 2020 года в реке Томь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экологов.

Правительство намерено поручить Российскому экологическому оператору (РЭО) нарастить долю россиян с доступом к раздельному сбору мусора в 1,6 раза — до 42%, пишет РБК со ссылкой на копию проекта перечня ключевых показателей деятельности РЭО на текущий 2021 год.

Подлинность документа подтвердила представитель вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

РЭО — куратор мусорной реформы в стране. По итогам 2020 года возможность раздельного сбора мусора была только у 26% россиян.

Изданию рассказали, что главными показателями эффективности работы РЭУ на текущий год разработаны, но еще не утверждены. Источник назвал их выполнимыми: в предыдущие годы показатели эффективности также были достигнуты.

По данным РЭО на январь этого года, частично раздельный сбор мусора есть в 71 из 85 российских регионов.

В частности, жители Москвы, Московской области, Коми, Псковской, Вологодской, Костромской и Ярославской областей имеют больший доступ к раздельному мусору. Здесь от 60 до 100% населения могут выбрасывать мусор раздельно.

Планируется, что для повышения доступности услуги необходимо закупить больше контейнеров. Как рассказал изданию федеральный чиновник, в начале этого месяца российский кабмин поручил Минфину и Минприроды проработать выделение средств на закупку таких контейнеров из федерального бюджета.