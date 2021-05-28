Экономия для туристов: чартеры по России подешевеют

Правительство утвердило правила субсидирования внутрироссийских чартеров в популярные у туристов города. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин , сообщается на сайте кабмина.

Предполагается, что это позволит снизить стоимость туров по России и повысить привлекательность путешествий по стране.

Решение о запуске специальной программы поддержки туроператоров, использующих нерегулярные рейсы, принято по итогам встречи Мишустина с представителями туриндустрии в Республике Алтай

Так, программа предусматривает компенсацию 50 процентов затрат на организацию чартерных рейсов компаниям, которые задействуют для перевозки туристов не менее шести парных рейсов по одному маршруту. Число перевезённых пассажиров при этом должно быть не менее 300 человек. В мае на реализацию программы выделено 1,2 млрд рублей. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм , основываясь на предпочтениях туристов.

К 2030 году объём туристических поездок по стране должен увеличиться в 2,1 раза — соответствующий целевой показатель содержится в нацпроекте в сфере туризма.

Так, в частности, для достижения этих целей более миллиарда рублей будет направлено на создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. Отмечается, что на первом этапе будут спланированы три территории. Это полуостров Крым , включая город федерального значения Севастополь , Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России.

Туристические территориальные проекты будут включать в себя оценку ресурсов и потенциала региона, предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей и моделированию потоков туристов.

Как отметили в Правительстве, планы станут концептуальной базой для развития туристических территорий. На их основе будут вноситься изменения в документы территориального планирования, выстраиваться взаимодействие региональных и федеральных властей для дальнейшего развития туристического потенциала.

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«Новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» — серьёзное окно возможностей, которое необходимо использовать по максимуму на муниципальном уровне», — сказал Неверов.

Сейчас спрос на внутренний туризм сильно превышает предложение, отмечает он.

По его словам, граждане хотят познакомиться с разными регионами страны, но иногда негде остановиться, нет хороших гостевых домов, отелей, кафе. В ходе реализации нацпроекта необходимо уделить особое внимание межмуниципальному взаимодействию и сотрудничеству, считает он.

«Национальным проектом предусмотрено создание туристических мастер-планов именно целых территорий, а не отдельных кластеров. То есть это может быть курорт, который благоустроят не в рамках одного муниципалитета или региона, а в рамках нескольких», — отметил Неверов.

Эта программа, по его словам, уже сегодня предполагает финансирование из федерального бюджета порядка 570 млрд рублей, из регионального — 72 млрд рублей. Частные инвесторы, по оценкам экспертов, готовы вложить в эту сферу до 1,7 трлн рублей.

«Мы рассматриваем эту программу в рамках подготовки законопроектов по строительству гостиничного сектора, других инфраструктурных объектов в этом направлении», — сообщил Неверов.

Общее собрание Общероссийского Конгресса муниципальных образований в этом году посвящено празднованию 15-летия системы региональных советов муниципальных образований и обсуждению роли местного самоуправления в единой системе публичной власти.

Чаще всего российские путешественники этим летом хотели бы побывать в Сочи, Москве, Симферополе и Греции, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Сервис проанализировал поисковые запросы его пользователей, а также подсчитал их. Исследование показало, что большинство туристов в России, собирающихся отправиться летом в отпуск, проявляют интерес к перелетам в Сочи (доля поисковых запросов — 9,4 процента), Москву (8,6 процента) и Симферополь (7,5 процента). В число популярных среди россиян направлений также вошли Санкт-Петербург (6,8 процента), Анапа (3,8 процента), Краснодар (2,8% процента) и Калининград (2,7 процента). Кроме того, туристы хотели бы отдохнуть в Новосибирске, Екатеринбурге и Минеральных Водах.

Среди зарубежных стран первое место по количеству запросов занимает Греция (7,4 процента). За ней следует Узбекистан (6,3 процента) и Армения — (6,1 процента). Еще 5,9 процента россиян предпочли бы провести отпуск в Черногории, 5,6 процента — в Турции, а 5,4 процента — в Киргизии. Билетами на Кипр интересовались 4,6 процента клиентов, в Азербайджан и Грузию — по 4 процента, в Казахстан — 3,6 процента.

Для путешествия на поезде россияне наиболее часто рассматривали Москву, Сочи и Санкт-Петербург (доля поисковых запросов составила 13,9 процента и по 12 процентов, соответственно). Кроме того, туристы хотели бы отдохнуть в Анапе (6,8 процента), Симферополе и Краснодаре (по 4 процента). Менее популярными стали поездки в Минеральные Воды и Казань (по 2 процента), Екатеринбург (1,5 процента), Уфу (1,4 процента) и в Самару (1,2 процента).

Из-за закрытия границ и прекращения международного авиасообщения в пандемию россияне стали активнее ездить в Абхазию. Об этом URA.RU рассказал глава Всероссийского объединения туристов, председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм) Дмитрий Давыденко

По его словам, в Абхазии сейчас, как в Сочи — «всё битком».

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Куба продаётся нормально. Мальдивы, Сейшелы — это премиум-отдых, это очень дорого. Говорить о массовом потоке туда не приходится, — отметил Давыденко.

Кроме того, ожидается возобновление авиасообщения России с Египтом и Турцией. Если это произойдёт, эти направления станут самыми востребованными летом.

Ранее сообщалось, что новое правило Роспотребнадзора , в соответствии с которым прибывающие в Россию должны сдавать тесты на коронавирус в течение трёх дней, не распространяется на туристов, пересекающих российско-абхазскую границу в любом направлении и на любой срок.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов назвал недооценённые, по его мнению, места России, перспективные для внутреннего туризма. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru в ходе организованного палатой форума «Сообщество», прошедшего во Владикавказе.

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— В условиях, когда границы закрыты, а все гостиницы Краснодарского края выкуплены на лето, что вы посоветуете россиянам?

— Пляжный отдых наших сограждан интересует больше всего. Но если мы видим, что всё забронировано, то нужно искать другие моря в нашей стране или пресноводные водоёмы. Есть масса недооценённых великолепных мест. Я, например, могу назвать Смоленское Поозёрье. Это несколько десятков чистейших озёр, в которых ты видишь свои пятки, погружаясь в воду. Великолепная природа, ощущение, что ты находишься в Которской бухте в Черногории. И рядом вся индустрия культурного отдыха.

Можно остановится в Ейске, на Азовском море или около Таганрога. Это прекрасное чистое море, которое не так освоено туристами и поэтому остаётся более экологичным, чем другие места.

Например, портал, который мы развиваем, — «Живое наследие.РФ» — такие локальные туристические магниты открывает в большей степени. Это что касается пляжного отдыха.

Но пляжным отдыхом отпуск не ограничивается. Есть другие варианты — открывать для себя новые города, малые сёла, агротуризм. А можно это комбинировать.

Например, река даёт возможность комбинировать пляжный отдых с посещением исторических мест, которые не хуже Золотого кольца. Боровск, Таруса, Чекалин — самый маленький город России, Белёв со своей пастилой, Константиново — родина Есенина. Это колоритные места, от которых можно получить массу впечатлений.

На той же Оке в Калужской области находится парк птиц — это самый большой птичник в России. Или, например, Музей мусора, где показывают, что можно произвести из отходов: начиная от дивана, заканчивая мусорным лабиринтом.

— А как там обстоят дела с гостиницами?

— Цена начинается от 800 рублей до 8000 за очень комфортный домик в Смоленском Поозёрье.

— А что вы скажете про сервис?

— Все зависит от цены, к сожалению, и развитости туристического места. Если вам нужен сервис, то в Москве или Казани его легче найти, чем в сельском поселении. Или в центральном отеле города будет лучше, чем на окраине.

— У нас есть проблемы нехватки гостиниц?

— Гостиницы не появляются в одночасье. Плюс это риск. Те, кто открывает новые гостиницы, они рискуют — откроются границы и гостиницы будут нерентабельны, хотя сейчас забиты. Плюс сезонность — в межсезонье нет туристов. Поэтому здесь есть проблемы курицы и яйца — когда повышение привлекательности территории, появление новых туристических «магнитов» в то же время вызывает нехватку мест. А нехватка мест отталкивает от территории. И здесь трудно разобраться, что первично. Нужно продвигать такие места.

— А если откроют границы, то турпоток схлынет и гостиницы не будут строить?

— Если откроют границы, то может появиться турпоток из-за рубежа. Но чтобы он пришёл — нужно работать на продвижение на внешних рынках. А этим пока мало кто занимался.

— А кто этим должен заниматься?

— Этим должны заниматься разные люди — Ростуризм, региональные власти, собственники этих мест.

Российские туристы сравнили отдых за рубежом и внутри страны и назвали главные недостатки отечественных курортов. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого появились в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, согласно данным опроса, большинство (63 процента) считают, что в России высокие цены и низкое качество обслуживания, не удовлетворяющее ожиданиям. В то же время восемь процентов путешественников смущает недружелюбное общение не только персонала, но и других отдыхающих.

Кроме того, семь процентов респондентов выделили отсутствие хорошей инфраструктуры. А по полтора процента отметили загрязненную окружающую среду, низкое качество еды и большое количество людей.

Также аналитики отметили, что два процента населения не устраивает в российском отдыхе абсолютно все, а у 67 процентов россиян сложилось мнение, что за последние 10 лет отдых в стране стал более комфортным.

При этом, когда поездки по большинству заграничных направлений вновь станут доступными, только 32 процента выберут путешествия по России. Остальные 68 процентов предпочтут отправиться за рубеж.

Ранее в мае российский турист, отдыхавший в Сочи, отправился на местный рынок и возмутился «космическими ценами» на представленные на прилавках продукты. На кадрах видно, как мужчина интересуется у продавщицы стоимостью каждого продукта, расположенного на витрине. Турист выяснил, что одна форель стоит тысячу рублей, а одна вобла — 100 рублей.

Большинство граждан этим летом хотят отправиться в отпуск в августе, а путешествовать они собираются по городам России, выяснилось в ходе исследования сервисов "Работа.ру" и "СберАвто", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Сервисы опросили несколько тысяч жителей России. Более половины из них (54%) вообще не собираются в отпуск этим летом. Остальных спросили, когда и куда они отправятся.

"Около четверти опрошенных (26%) планируют оформить отпуск в июне. Еще 35% респондентов указали, что отправятся отдыхать в июле. Самым популярным месяцем для отпуска стал август — его отметили 39% жителей России. Большинство жителей России (86%) проведут отпуск в России", — показало исследование.

Больше всего путешественников хотят провести отпуск в Москве или Московской области (14% опрошенных). Еще 12% жителей России намерены отдыхать в городах Крыма. Каждый десятый отправится в отпуск в Сочи, а 7% участников исследования будут отдыхать в Санкт-Петербурге. 5% опрошенных указали в качестве места отдыха Анапу, 4% — Краснодар, а 2% — Геленджик.

Более четверти респондентов (26%) отправятся в отпуск на автомобиле, четверть опрошенных — на самолете. Еще 19% респондентов указали, что доберутся до места отдыха на электричке или поезде, а 18% останутся на месте. 7% опрошенных запланировали путешествие на автобусе. В варианте "Другое" респонденты чаще всего указывали, что доберутся до места отдыха пешком.