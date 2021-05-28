9252 новых случая коронавируса выявили в России

По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 9 тыс. 385 человек. За весь период выписаны по России 4 млн 661 тыс. 234 человека.

Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 404 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 120 тыс. 406 человек.