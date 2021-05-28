9252 новых случая коронавируса выявили в России

В России
за последние сутки зарегистрировали 9 тыс. 252 случая коронавирусной инфекции, в том числе в Москве
- 3 тыс. 274. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 252 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 176 (12,7%) без клинических проявлений. В Москве - 3 тыс. 274, в Московской области - 746», - говорится в сообщении.
Таким образом, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 5 млн 44 тыс. 459 случаев (плюс 0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
По информации штаба, за последние сутки выписаны по выздоровлении 9 тыс. 385 человек. За весь период выписаны по России 4 млн 661 тыс. 234 человека.
Сообщается также, что за сутки в РФ умерли 404 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии скончались по России 120 тыс. 406 человек.