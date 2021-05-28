Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим COVID прививаться

Так, Роспотребнадзор рекомендует привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания.

Также ведомство подчеркнуло, что нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на способность иметь детей.