Цены на детские игрушки взлетят в России к осени

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) планирует провести переговоры с Минпромторгом по поводу цен на сырьё для детских игрушек. Как рассказала «Известиям» глава АИДТ Антонина Цицулина, ведомство будут просить субсидировать изготовителей сырья для игрушек.

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В частности, предприятиям для создания детских игрушек нужны такие материалы, как пластик, дерево, бумага, картон, металл и ткань. Цены на эти продукты с начала 2021 года выросли на 30–70%, а значит, уже к осени взлетит и стоимость конечного продукта.

Цицулина отметила, что переговоры с Минпромторгом назначены на начало июня. Если правительство согласится субсидировать производство расходных материалов, это позволит изготовителям игрушек не поднимать цены на товары.

По данным газеты, за прошлый год ДСП подорожала на 43%, до 233 рублей за кубометр, трикотаж — на 21%, до 646 рублей за метр, полипропилен — на 25%, до 87 рублей за килограмм. Значительно возросли цены и на логистику.