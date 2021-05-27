Курьер не был пристёгнут: Ефремова решили "вытащить"  из тюрьмы

Михаил Ефремов уже полгода отбывает наказание в Белгородской колонии. Однако артист намерен выйти оттуда. Ведь в его деле появились новые подробности.

На днях в Пресненский суд Москвы поступила кассация на приговор Ефремова. В нем представители актёра просят рассмотреть дело вновь, так как во внимания не были приняты важные детали. Защитники Ефремова представили доказательства того, что погибший Сергей Захаров не использовал ремень безопасности. Вместо него стояла заглушка. Скорее всего, если бы курьер был пристегнут, то с большей вероятностью остался бы жив. Это бы смягчило приговор Сергея Ефремова

«В момент столкновения тело Захарова с огромной силой бросило на руль и рулевую колонку. Во многом именно из-за этого полученные в ДТП травмы оказались смертельными. Если бы водитель был пристегнут, ремень удержал бы и спас», – заявил Петр Хархорин.

Отметим, что в предыдущих заседаниях судья не придала значения тому, что в машине использовалась заглушка. Теперь же представители собрали все доказательства и факты, в которых нет «никакой воды». Адвокаты хотят добиться того, чтобы Ефремову смягчили приговор.

Адвокаты Михаила Ефремова Петр Хархорин и Роман Филиппов попросили отменить апелляционное определение Мосгорсуда от 22 октября 2021 года. Оно смягчило актеру наказание с 8 до 7,5 лет колонии общего режима . В кассационной жалобе, направленной в Пресненский суд Москвы, адвокаты попросили передать уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Согласно защите Ефремова, 22 октября судья не приняла во внимание доказательства того, что погибший курьер Сергей Захаров вместо ремня безопасности использовал заглушку. По словам Хархорина, он не понимает, почему в суде проигнорировали заявления судмедэксперта.

«Я не могу объяснить, почему на суде не приняли эти доказательства — это надо спрашивать у судьи, — сказал Хархорин «Газете.Ru». — Все доказательства давно есть в свободном доступе в интернете, с ними может ознакомиться любой. О том, что погибший не был пристегнут, было известно с самого первого момента, когда я принял участие в этом деле, — то есть, после приговора [Пресненского] районного суда».

Адвокат семьи погибшего Александр Добровинский подтвердил, что на апелляции Хархорин говорил о несоблюдении Захаровым правил безопасности.

«Это ничего не доказано абсолютно и ничего не дает системе защиты Ефремова. Кассация не будет рассматривать такие вещи», — заявил Добровинский в разговоре с «Газетой.Ru».

Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев утверждает, что «это неправда, и заглушек не было». По словам юриста, нынешняя защита актера не изучила материалы дела в полном объеме.

«Он (Хархорин) должен был изучить хотя бы стенограмму судебного заседания, как минимум, — заявил Пашаев «Газете.Ru». — Для меня он не враг — я в любое время помог бы, подсказал бы, что сделано, что, может быть, я не доделал. К большому сожалению, это просто детский садик».

Адвокат добавил, что один из предыдущих защитников Ефремова — Андрей Алешкин — не постеснялся попросить у него помощи, а Хархорин не обратился ни разу. Заявления защитников артиста Пашаев назвал «бредом» и отметил, что в свое время он «прессовал экспертов» по поводу того, был ли Захаров пристегнут.

«Эксперт четко показал, какие последствия были бы, если бы он не был пристегнут. Это все исследовал суд первой инстанции, — подчеркнул Пашаев. — А здесь мы с чем сталкивается? В суд приводят эксперта, который не знает о ремне и натяжителе».

Также Пашаев рассказал, что ранее Хархорин якобы «просил три или пять миллионов» и говорил: «Я сделаю такую экспертизу, что Ефремова освободят».

«Я сказал: «Давайте его ко мне. Пусть он расскажет, как будет это делать, каким способом, который мне неизвестен», — сказал адвокат. — А он тут же удрал, когда услышал мою фамилию: он понимал, что со мной этот бред не пройдет».

Срок заключения Ефремова Пашаев назвал «слишком строгим» и отметил, что артист не заслуживает этого наказания. В смерти Захарова юрист обвинил врачей «скорой помощи».

«Есть квалификация уголовного дела, когда наступила смерть и по какой причине. Все эксперты говорили, что необходима комплексная экспертиза. Но суду правда не нужна была — судья работал по звонку. Я же видел весь этот процесс», — сказал Пашаев.

Осенью прошлого года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже срок сократили на полгода за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

Пресненский суд Москвы признал виновными в заведомо ложных показаниях трех свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Дела Тевана Бадасяна, Александра Кобца и Андрея Гаева слушалось отдельно. Первым суд вынес приговор Бадасяну, назначив ему год исправительных работ с удержанием 10 процентов от заработка в доход государства. Два других фигуранта - Александр Кобец и Андрей Гаев - получили по полтора года исправительных работ и также 10 процентов удержания от зарплаты. Во время прений сторон прокурор просил назначить лжесвидетелям 1 год и 10 месяцев исправительных работ. Защита настаивала на оправдательном приговоре. Подсудимые настаивали на своей невиновности.

В прошлом году Теван Бадасян на процессе по делу о смертельном ДТП по вине Михаила Ефремова рассказал, что вечером перед аварией он шел по Плотникову переулку и видел, как высокий мужчина в бейсболке садился на заднее сиденье Jeep Grand Cherokee с "красивым блатным" номером 808. По словам Бадасяна, он не смог детально разглядеть мужчину, потому что уже были сумерки, но - это был точно не Ефремов. Однако во время просмотра судом записей с камер видеонаблюдения никого кроме Ефремова, садившегося в машину ни суд, ни адвокаты не увидели. Другой свидетель - Александр Кобец - рассказал в суде, что, когда он подошел к машине сразу после аварии, на водительском сиденье был не Ефремов, а другой мужчина около 40 лет. Его приятель Андрей Гаев сообщил, что видел, как с пассажирской стороны вышел то ли сонный, то ли нетрезвый человек, и это был - Ефремов. Остальные свидетели, которых было больше, рассказали, что за рулем в момент аварии был именно актер. На многочисленных видео, снятых очевидцами сразу после аварии, ни Кобца, ни Гаева почему-то не оказалось.

Сообщения об этапировании Михаила Ефремова из колонии в Москву являются фейками. Об этом телеканалу «360» рассказал адвокат актёра Роман Филиппов.

По словам юриста, Ефремова никто в столицу не привозил. Он один раз был в Москве по делу о лжесвидетелях, пояснил Филиппов.

Полный фейк. <...> Не соответствует [действительности], конечно, — подчеркнул адвокат.

Ранее в СМИ появилась информация, что артиста тайно этапировали в Москву для дачи показаний по делу о наркотиках. Как рассказал сотрудник ФСИН, он лично надел Ефремову на ногу электронный браслет, после чего его отправили под домашний арест.

В настоящее время Михаил Ефремов находится в ИК-4 в Белгородской области.

Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии 4 Белгородской области, рассказал, что занимается производством антиковидных костюмов для медицинских работников. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ответственного секретаря Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

По словам Мельникова, на производстве медицинских антиковидных костюмов существует несколько этапов. Михаил Ефремов занимается тем, что вставляет в костюмы молнии. Секретарь ОНК также отметил, что Ефремов бодр духом и рад возможности работать, поскольку уверен, что «так время идет быстрее».

Ранее Михаил Ефремов впервые рассказал о своей жизни в колонии. По его словам, тюрьма — это не страшно, только к жесткому режиму пришлось долго привыкать. Осужденный актер с оптимизмом смотрит в будущее и надеется на смягчение приговора.

Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов впервые за полгода встретился с женой в колонии в Белгородской области. Об этом сообщает официальный печатный орган Общественных наблюдательных комиссий РФ "Газета ОНК".

"В учреждениях УФСИН России по Белгородской области уже отменили запрет на свидания, поэтому осужденный актер Михаил Ефремов наконец-то смог встретиться со своей женой Софьей Кругликовой. Ранее из-за коронавирусных ограничений с родными, в том числе с женой, Михаил Ефремов мог лишь разговаривать по телефону и обмениваться письмами. Недавно из исправительной колонии его привозили в Москву, где он надеялся встретиться с супругой, но не успел", - сказано в публикации газеты.