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Стаса Барецкого задержали в Петербурге

Вероника Полынина
13 минут назад
Полиция задержала шоумена Стаса Барецкого во время репетиции «марафона с гробами» в поддержку вакцинации от коронавируса, сообщает портал 78.ru.
Стаса Барецкого задержали в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Барецкого, во время репетиции забега к участникам подъехали два экипажа полиции и составили протоколы о неправомерных действиях. Шоумена и его команду отвезли в отделение, а через пару часов отпустили.
«Может, кто-то под меня копает, может, не нравится кому-то, что такое мероприятие хотят организовать. Видимо, хотят тишины и забвения, но мы не те люди, мы 90-е прошли, мы молчать не будем», - предположил Барецкий в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Он отметил, что его марафон имеет «благородную миссию»: это и благотворительность, и пропаганда вакцинации.
Шоумен заверил, что марафон обязательно состоится, и его участники добегут с гробами из Санкт-Петербурга до Москвы.
«У нас будет отдых, полное обеспечение едой, лекарствами, автомобиль сопровождающий», - перечислил Барецкий, не назвав конкретную дату мероприятия.
Ранее, как писал «Рамблер», Стас Барецкий рассказал, что криминальные авторитеты превратили Подмосковье и Ленинградскую область в оазис 90-х годов. По всей территории регионов «братки» из 90-х делали схроны оружия под прикрытием автомастерских и ресторанов, которые работают до сих пор.
Общество,Радиостанция "Говорит Москва",Санкт-Петербург,
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