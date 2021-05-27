Стаса Барецкого задержали в Петербурге

Полиция задержала шоумена Стаса Барецкого во время репетиции «марафона с гробами» в поддержку вакцинации от коронавируса, сообщает портал 78.ru

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По словам Барецкого, во время репетиции забега к участникам подъехали два экипажа полиции и составили протоколы о неправомерных действиях. Шоумена и его команду отвезли в отделение, а через пару часов отпустили.

«Может, кто-то под меня копает, может, не нравится кому-то, что такое мероприятие хотят организовать. Видимо, хотят тишины и забвения, но мы не те люди, мы 90-е прошли, мы молчать не будем», - предположил Барецкий в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что его марафон имеет «благородную миссию»: это и благотворительность, и пропаганда вакцинации.

Шоумен заверил, что марафон обязательно состоится, и его участники добегут с гробами из Санкт-Петербурга до Москвы.

«У нас будет отдых, полное обеспечение едой, лекарствами, автомобиль сопровождающий», - перечислил Барецкий, не назвав конкретную дату мероприятия.