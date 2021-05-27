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Российские дипломаты встретились с родителями Сапеги

ТАСС
1 час назад
Представители посольства России в Белоруссии при личной встрече с родителями задержанной в Минске гражданки России Софии Сапеги подробно рассказали о состоявшемся разговоре с их дочерью и объяснили положение дел.
Российские дипломаты встретились с родителями Сапеги
Фото: InstagramInstagram
"В среду при личной встрече с родителями Сапеги представители посольства подробно рассказали о состоявшемся накануне разговоре с их дочерью и объяснили положение дел на сегодняшний день", - сказал ТАСС в четверг пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.
Он напомнил, что представитель посольства посетил 25 мая задержанную в Минске гражданку России, при этом никаких жалоб на действия белорусских правоохранителей в отношении нее и на условия содержания россиянка в разговоре с консулом не высказывала. "Мы находимся на связи с адвокатами Софии Сапеги, которые предпринимают все необходимые действия по ее защите. В частности, как нам известно, адвокаты обжаловали ее задержание", - отметил дипломат.
Адвокат задержанной Александр Филанович сообщил, что суд рассмотрит жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги в первой половине дня в пятницу. Адвокат уточнил, что в жалобе настаивал на обязательной явке Софии на судебное заседание для пояснения причин и обстоятельств задержания.
Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле нынешнего года телеграм-канал "Черная книга Беларуси" судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским.
Общество,София Сапега,Роман Протасевич,Алексей Маскалев,МВД,ИТАР-ТАСС,Россия,Минск,Беларусь,
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