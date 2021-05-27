Российские дипломаты встретились с родителями Сапеги

Он напомнил, что представитель посольства посетил 25 мая задержанную в Минске гражданку России, при этом никаких жалоб на действия белорусских правоохранителей в отношении нее и на условия содержания россиянка в разговоре с консулом не высказывала. "Мы находимся на связи с адвокатами Софии Сапеги, которые предпринимают все необходимые действия по ее защите. В частности, как нам известно, адвокаты обжаловали ее задержание", - отметил дипломат.