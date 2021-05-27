Российские дипломаты встретились с родителями Сапеги

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем
после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел
республики. В апреле нынешнего года телеграм-канал "Черная книга Беларуси" судом Железнодорожного района Гомеля был признан экстремистским.