Макаревича удивила живучесть «Машины времени»

Музыкант Андрей Макаревич прокомментировал 52-летний день рождения «Машины времени» и рассказал, что «сам удивляется» полувековому существованию группы. Об этом сообщает News.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Группа отмечает свой день рождения 27 мая, Макаревич отметил, что не знает, как музыканты «Машины времени» десятилетиями находят силы на творчество.

Он добавил, что дни рождения «Машины времени» всегда отмечаются по-разному.

«Никакой традиции особой нет. Было столько всего такого, что и не упомнишь. Хотя корпоративов на их фоне было крайне мало, - подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», ранее журналист Евгений Додолев заявил, что в «Машине времени» произошел «политический» раскол: лидер коллектива Андрей Макаревич и бас-гитарист Александр Кутиков критикуют власть, а один из основателей группы - Юрий Борзов - ее поддерживает.