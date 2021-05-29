В России за сутки выявили 9289 заболевших COVID

За сутки в России скончался 401 пациент с коронавирусом. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 составило 120 807.

При этом ещё 9250 человек были выписаны после выздоровления. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 4 670 484 человека.