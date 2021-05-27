Когда это все закончится: курящие россияне заплатят соседям

Как писал «Рамблер», российским законом предусмотрены различные наказания для курильщиков-нарушителей: предупреждение, штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Оштрафовать могут за курение на детской площадке, в кафе и ресторанах, рядом со школами и больницами, в аэропортах, на вокзалах и автобусных остановках, в лифтах, подъездах, на лестничных площадках, под окнами домов, в непосредственной близости от входа в подъезд.