Когда это все закончится: курящие россияне заплатят соседям

Как писал «Рамблер», российским законом предусмотрены различные наказания для курильщиков-нарушителей: предупреждение, штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Оштрафовать могут за курение на детской площадке, в кафе и ресторанах, рядом со школами и больницами, в аэропортах, на вокзалах и автобусных остановках, в лифтах, подъездах, на лестничных площадках, под окнами домов, в непосредственной близости от входа в подъезд.
Осенью 2019 года в России вступили в силу поправки в правила противопожарного режима, касающиеся курильщиков. Поправки запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. В МЧС
сначала заявили, что запрет коснется курения на балконах, а затем уточнили, что курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара.