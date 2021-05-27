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Когда это все закончится: курящие россияне заплатят соседям

Елена Прошина
20 минут назад
Глава Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев рассказал, что россияне могут потребовать компенсации морального вреда от соседей-курильщиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Когда это все закончится: курящие россияне заплатят соседям
Фото: РамблерРамблер
О наказаниях для курильщиков-нарушителей Лебедев рассказал на Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.
Глава ВС подчеркнул, что в повседневной жизни экологическое благополучие связано с правом на защиту от табачного дыма.
«Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», - сказал Лебедев.
Как писал «Рамблер», российским законом предусмотрены различные наказания для курильщиков-нарушителей: предупреждение, штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Оштрафовать могут за курение на детской площадке, в кафе и ресторанах, рядом со школами и больницами, в аэропортах, на вокзалах и автобусных остановках, в лифтах, подъездах, на лестничных площадках, под окнами домов, в непосредственной близости от входа в подъезд.
Осенью 2019 года в России вступили в силу поправки в правила противопожарного режима, касающиеся курильщиков. Поправки запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. В МЧС сначала заявили, что запрет коснется курения на балконах, а затем уточнили, что курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара.
Общество,Вячеслав Лебедев,МЧС,
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