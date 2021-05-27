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Подведены итоги регистрации на трек «Культура» конкурса «Лидеры России»

Алиса Селезнёва
36 минут назад
На трек «Культура» конкурса управленцев «Лидеры России» зарегистрировались в этом году 6700 человек как из России, так и из 41 страны мира. Об этом заявила куратор трека, министр культуры РФ Ольга Любимова.
Подведены итоги регистрации на трек «Культура» конкурса «Лидеры России»
Фото: ТАССТАСС
Как сообщал «Рамблер», этом году на флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» упор сделан на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, готовых работать в конкретной отрасли. Общий конкурс «Лидеров России» разделен на восемь отраслевых треков. Регистрация на шесть из них, в том числе и на «Культуру», стартовала 31 марта. В каждом треке будут свои наставники – эксперты в той области, которой посвящена специализация.
По словам Любимовой, прием заявок на трек «Культура» был завершен 17 мая.
«Радует, что заявки на участие поступили из всех 85 регионов страны, а также из 41 страны мира. Топ-5 государств, откуда зарегистрировались большинство участников – Казахстан, Республика Беларусь, Киргизия, Армения и Узбекистан», – рассказала она.
При этом в России больше всего заявок поступило от жителей Центрального федерального округа – 36,7%, на втором месте – Северо-Западный (15,3%), на третьем – Приволжский федеральный округ (15,2%).
Лидерами по количеству заявок стали: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская, Самарская и Нижегородская области, а также Республика Татарстан, Челябинская область и Красноярский край.
В этом треке самый высокий процент регистраций от женщин – 62%, а преобладающий возраст участников от 31 до 35 лет (25,2%) и от 36 до 40 лет (22,5%).
«Для всех участников это осознанный выбор, а значит они любят культуру нашей страны и готовы внести свой вклад в ее обогащение», - подчеркнула Любимова.
Общество,Ольга Любимова,Россия,
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