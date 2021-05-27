Суровое наказание: ФСИН рассказала о зарплатах в 224 тысячи у осужденных

Средняя зарплата осуждённых, которые отбывают наказание на объектах организаций, в отдельных случаях может доходить до 220 тысяч рублей, заявила начальник пресс-бюро ФСИН Кристина Паньшина. Об этом сообщает в четверг газета «Известия».

По её словам средняя зарплата осуждённых к принудительным работам, которые отбывают наказание на объектах организаций, намного выше зарплат осуждённых к лишению свободы. К примеру, в Приморском крае она составляет 20 тысяч рублей, а в Новгородской области — 24 тысячи рублей. В некоторых случаях она превышает и среднюю зарплату по региону.

«Имеются примеры получения осуждёнными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область)», — отметила Паньшина.

Во ФСИН также уточнили, что бизнес готов к сотрудничеству с заключёнными. В 11 регионах уже создано 715 рабочих мест для них. Осуждённые из мест лишения свободы стремятся попасть в исправительные центры, чтобы там работать, получать зарплату, помогать своим семьям и погашать иски, заявили в ведомстве. Во ФСИН считают перспективным привлекать осуждённых к труду в сфере строительства, сельского хозяйства, переработки твёрдых бытовых отходов, в развивающихся сферах экономики, а также при реализации крупных госпроектов.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил использовать труд осуждённых на объектах, где не хватает рабочих и куда чаще всего устраиваются мигранты. Об этом сообщает ТАСС.

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«Недавно Владимир Владимирович [Путин] встречался с руководителями азиатских регионов: Таджикистан, Узбекистан. Речь шла о том, как наладить поток мигрантов для наших объектов, где не хватает рабочей силы. Но мы, в свою очередь, реально готовы организовать», — заявил он на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске.

По словам Калашникова, сейчас в российских исправительных учреждениях содержатся 482 тысячи человек, примерно 188 тысяч из них имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы.

Говоря об организации труда, глава ФСИН отметил, что «это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату».

«И мы решим трудовую проблему, и произойдёт та самая социализация», — резюмировал он.

Как пишет РИА «Новости», глава ведомства напомнил, что в 2020 году среднюю зарплату осуждённых повысили более чем на 11 процентов, и призвал омбудсменов поднять в своих регионах вопрос о привлечении заключённых к работе на крупных объектах.

С Калашниковым согласился зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв

«Я всячески приветствую, чтобы у заключённых была добровольная возможность работать и получать за это достаточно приличное вознаграждение, а не символичное, демонстрировать то, что они встали на путь исправления, и иметь возможность условно-досрочно освободиться. То есть с этой точки зрения я, конечно, поддерживаю позицию руководителя ФСИН», — прокомментировал он RT соответствующую инициативу.

При этом парламентарий отметил, что бизнес должен вкладываться «в современные технологии и в высокотехнологичные рабочие места». Парламентарий опасается, что из-за возможности использовать труд заключённых фирмы начнут игнорировать инновации.

«Я считаю, что привлечение как мигрантов, так и людей, пребывающих в местах лишения свободы, тянет за собой риск дальнейшего отсутствия мотивации для бизнеса по внедрению современных технологий», — добавил Гутенёв.

Ранее сообщалось, что в Правительстве обсуждают способ устранения дефицита рук на стройках Байкало-Амурской магистрали (БАМ) — взамен иностранцев, которые из-за пандемии не могут приехать в Россию, предлагают использовать труд людей, приговорённых к принудительным работам.

На строительство БАМа могут привлечь только тех, кто приговорён к принудительным работам. Предполагается, что трудиться там будут в основном жители регионов, по которым пролегает магистраль. Сейчас на этих территориях насчитывается около 11 тысяч человек, которые уже вправе обратиться в суд с заявлением о замене неотбытой части лишения свободы принудительными работами.

Министр юстиции России Константин Чуйченко поддержал идею замены трудовых мигрантов заключенными. Он заявил, что труд заключенных можно использовать в том числе на стройках крупных объектов, передает «Интерфакс».

Кроме того, это решение поможет реализовать право на замену наказания. Сейчас перейти на исправительные работы вместо лишения свободы имеют право 180 тысяч человек, но места в исправительных центрах есть только для 8 тысяч из них.

Также глава Минюста заявил, что в ближайшие планы входит увеличение числа исправительных центров. Константин Чуйченко сообщил, что ФСИН уже проводит переговоры с бизнесом о замене мигрантов на заключенных и «заключает соглашения». Он не назвал конкретные компании.

Строительный бизнес подтверждает нехватку рабочих рук, но сомневается, что заключенные смогут заменить мигрантов. Вот что говорит глава «НДВ-Недвижимость» Александр Хрусталев

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«Лучше найму подороже мигранта, но он выполнит необходимый объем, чем буду учить человека, который не обладает данными навыками. Конечно, можно принимать разнорабочих, но опять же количество заключенных будет недостаточным, чтобы перекрыть требования отрасли. Надо больше заключенных примерно в 20 раз, такого количества нет. Идея, конечно, хорошая, потому что люди выйдут из застенков и будут уже работать на так называемой гражданке, это большое благо. Во-вторых, квалификация этих людей: они не профессиональные строители, сварщики, отделочники, а люди других специальностей. Поэтому это будет больше популистской мерой, чем она качественно изменит возможность для строительной отрасли получить необходимое количество рабочих мест. Труд мигрантов не заменят люди, которые на сегодняшний день могут быть переведены из тюрем».

Ранее с предложением заменить трудовых мигрантов на заключенных выступил глава ФСИН Александр Калашников. Он отмечал, что «это будет не ГУЛАГ», осужденные будут получать зарплату и жить в специальных общежитиях. Идея потребует немалых затрат на строительство необходимой инфраструктуры, отмечает юрист, занимавшийся помощью осужденным и их семьям, Алексей Федяров

«Бизнесменам не нужны руки осужденных. Это конвои, масса расходов для самих бизнесменов. Мигранты работают по нужному графику. Мигранты квалифицированные, они умеют строить. Что умеет делать среднестатистический российский осужденный? Может быть, у бабушки на даче пару раз держал в руках лопату, вот и все. Умеющих работать людей на зонах выбирают с карантина, они на вес золота. Если из ста человек два-три будут годны для столярного цеха, это уже счастье для начальника колонии. Если из ста человек пять умеют шить — это тоже счастье, там некому работать. Сейчас ситуация такая, что законодательно есть все возможности, чтобы обеспечить осужденным труд, но проблема в том, что труд осужденных никому не нужен. Абсолютно безжизненная идея, я уверен, что о ней скоро забудут, потому что государство не выделит на это финансов. Это потребует огромных средств на строительство общежитий, на конвоирование, этапирование, на аренду вагонов РЖД, на новые автозаки и штаты. Каждое общежитие, как они их называют, это же как небольшая тюрьма, колония. Там будут новые штаты, в том числе новый начальник, инспектор отдела безопасности. Огромные расходы не пройдут экспертизу министерства финансов».

Во ФСИН считают, что заключенные могли бы работать на объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. Кроме того, по словам главы ведомства Калашникова, заинтересованность в труде заключенных проявлял «Норникель» . Замену трудовых мигрантов на заключенных поддержали также в Совете при президенте по правам человека

В Минюсте назвали срок, к которому всех российских заключенных, имеющих на это право, привлекут к исправительному труду. По расчетам ведомства, это произойдет уже к 2030 году, сообщают «Известия».

В стране, указывает газета, в ближайшие годы вырастет число мест для принудительных работ осужденных. Речь идет, в том числе, о крупных стройках и очистке экологической зоны в Арктике. Сейчас около 188 тысяч человек имеют право заменить заключение на принудительные работы.

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«Нам очень интересны крупные инвестпроекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек», — говорил глава Минюста России Константин Чуйченко.

В «Опоре России» уверены, что труд заключенных будет востребован только в крупном бизнесе, но никак не в малом или среднем.

«В советские годы крупных строек, где использовался труд заключенных, было очень много. Но все они были государственные. Как это будет организовано сейчас, сказать сложно», — констатировал глава организации Александр Калинин.

Ранее стало известно, что для работы на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) уже начали оформлять заключенных. К июню на строительство дороги могут отправить порядка 600 осужденных. Их определят на специальности, не требующие высокой квалификации: например разнорабочими, бетонщиками или арматурщиками.

О привлечении российских заключенных к работе на крупных проектах в стране начали говорить в апреле. Особенно актуальной инициатива стала на фоне дефицита трудовых мигрантов из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Правительство поддержало законопроект, приравнивающий заключённых к социально уязвимым категориям граждан. Так власти хотят мотивировать бизнес нанимать осуждённых — их устройство на работу даст компании статус социального предпринимателя.

О решении правительства сообщил ТАСС. В кабмине отметили, что сейчас субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) могут использовать труд заключённых при условии наличия договора с колонией. Трудоустройство осуждённых и освоение заключёнными новой профессии способствует «дальнейшей ресоциализации данной категории граждан, что соответствует целям социального предпринимательства». Сейчас к социально уязвимой категории граждан относят россиян, которые освободились из мест лишения свободы, напомнила «Парламентская газета».

В результате правительство поддержало законопроект с одним замечанием, которое касается расширения перечня документов, которые потребуется изменить или аннулировать из-за принятия законопроекта. Документ внесут в Госдуму уже 17 мая.

Автором инициативы выступил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов . В пояснительной записке он отмечал, что в последнее время ФСИН всё активнее сотрудничает с бизнесом, который запускает производство в колониях и привлекает заключённых к труду — даже за пределами исправительных учреждений.

При этом сенатор обращал внимание на то, что пока загружены не все мощности уголовно-исполнительной системы, а земельный фонд используется не полностью. По мнению Кутепова, необходимо «дальнейшее развитие системы мер, направленных на увеличение занятости осуждённых в период отбывания наказания».

Впервые Кутепов выступил с предложением признать осуждённых социально уязвимой категорией граждан ещё в конце 2020 года. Тогда он написал письмо министру юстиции Константину Чуйченко. К февралю 2021 года сенатор разработал соответствующий законопроект и направил его для отзыва в правительство.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что численность осужденных, отбывающих наказание в исправительных колониях, за год сократилась на 47,5 тысяч человек. На 1 января 2021 года она составила 378,7 тысяч.

Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Обеспечение реализации принципа презумпции невиновности (права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации)", проведенного комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству".

Кстати, в этом году сокращение численности тюремного населения продолжается. По данным ФСИН, на 1 февраля в 670 исправительных колониях отбывало наказание 373 917 человек. При этом число арестантов в СИЗО растет. Как рассказал Александр Калашников, за год оно увеличилось на 6 439 человек и к 1 января 2021 года составило 104 220 человек. Лимит в СИЗО - 122 156 мест.