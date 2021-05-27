Вакцинация от коронавируса может стать ежегодной

Вакцины против коронавируса скорее всего придется обновлять, и прививать ими граждан ежегодно. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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По его словам, достаточное количество информации по эффективности существующих вакцин против новых штаммов вируса должно появиться к осени.

— Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа, — сказал эпидемиолог.

Он отметил, что на сегодняшний день нет причин избегать вакцинации, только если нет прямых противопоказаний по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости