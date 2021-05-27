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Эпидемиолог допустил проведение ежегодной вакцинации от коронавируса

Вечерняя Москваиещё 5
1 час назад
Вакцины против коронавируса скорее всего придется обновлять, и прививать ими граждан ежегодно. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Вакцинация от коронавируса может стать ежегодной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, достаточное количество информации по эффективности существующих вакцин против новых штаммов вируса должно появиться к осени.
— Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа, — сказал эпидемиолог.
Он отметил, что на сегодняшний день нет причин избегать вакцинации, только если нет прямых противопоказаний по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости.
Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. В России зарегистрированы четыре вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Общество,РИА Новости,
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