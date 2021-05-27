Каждый десятый россиянин увольняется на лето

Летом многие россияне хотели бы побольше выходных, чтобы проводить время с детьми или заниматься своими дачными делами, а почти 10% жителей страны собираются просто уволиться, чтобы отдохнуть или найти более высокооплачиваемую сезонную работу, говорится в отчете исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру", имеющемся у РИА Новости.

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"Среди работающих россиян, уволиться в начале лета решили 9% опрошенных, еще 11% думают о такой возможности, а 38% уволились бы, если бы имели необходимые накопления", — говорится в отчете по итогам онлайн-опроса 2120 респондентов во всех регионах страны.

При этом женщины летом увольняются чаще – 67%. Зачастую это связано с необходимостью заботы о детях – среди причин называется подготовка ребенка к школе, невозможность совмещать детское обучение с работой, желание вместе отдохнуть летом, следует из отчета.

"Основной причиной увольнения в преддверии лета у мужчин является переход на сезонные работы, на которых они планируют заработать – летом традиционно растет спрос на специалистов в области строительства, сельского хозяйства, туризма. Также респонденты-мужчины признались в желании подольше отдохнуть летом и набраться сил перед поиском нового места", — уточняют исследователи.

2% из общего числа опрошенных предпочитают вообще не работать летом и увольняются каждый год.