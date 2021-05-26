Оксана Пушкина призвала ввести зарплату для одиноких родителей

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«Необходимо на федеральном уровне принять закон об оплачиваемом домашнем труде. Есть уже попытки, есть наброски, есть законодательные инициативы в разных партиях, но нужно все собрать воедино», — подчеркнула Пушкина.

Депутат Госдумы отметила необходимость создания для родителей, воспитывающих детей в одиночку, как можно большего количества условий, которые дадут им возможность трудиться и уделять внимание детям.

Также Пушкина подчеркнула важность введения на законодательном уровне общего определения «одинокий родитель».

«В трудовом законодательстве нет официального определения понятия „одинокий отец“ или „одинокий родитель“. Понятие „одинокая мать“ упоминается, видимо, в силу того, что это более распространенное явление. Но все эти термины означают, что ребенок в силу определенных обстоятельств воспитывается одним из родителей. Для таких лиц и федеральным, и региональным законодательством установлен ряд гарантий и льгот: трудовых, социальных, налоговых», — добавила Пушкина.

По ее словам, сейчас в России в пяти миллионах случаях дети воспитываются только матерями (из 17 млн российских семей) и в 600 тысячах — отцами-одиночками.