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Красный Крест попросил у России «Спутник V»

Lenta.ru
1 час назад
Международный комитет Красного Креста попросил у Москвы предоставить вакцину «Спутник V», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга, который транслировался в Twitter-аккаунте министерства.
Красный Крест попросил у России «Спутник V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соответствующее обращение направлено в правительство России. Вакцину просят предоставить на безвозмездной основе. В каких странах Красный Крест намеревается использовать российскую вакцину от коронавируса, пока не уточняется.
Ранее правительство Словакии одобрило использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В июне жители страны уже смогут сделать прививку российским препаратом.
На данный момент около 60 стран уже зарегистрировали «Спутник V». Помимо России, производство этой вакцины ведется или готовится в Бразилии, Сербии, Аргентине, Индии, Китае, Германии, Италии и других странах.
Общество,Мария Захарова,Международный комитет Красного Креста,МИД,Правительство РФ,Россия,
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